Google Benim İşletmem GoDaddy Web Sitesi Mimarı Özellikleri Arasına Eklendi

GoDaddy, Web Sitesi Mimarı ürününe yaptığı güncelleme ile küçük işletme sahiplerinin kolayca Google Benim İşletmem kayıtlarını oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayarak internette daha görünür olmalarına yardımcı oluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, Google Benim İşletmem özelliğinin Web Sitesi Mimarı ürününe eklendiğini açıkladı. Bu sayede GoDaddy Web Sitesi Mimarı kullanıcıları platformun dışına çıkmalarına gerek kalmadan Google Benim İşletmem kayıtlarını oluşturup, yönetebiliyor.

GoDaddy Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Selina Bieber, “Fiziksel bir mağazası olan işletmeler ve tesisatçı, çilingir gibi, ağırlıklı olarak belli bir bölgede hizmet verenler yerel aramaların önemini zaten biliyor. Günümüzde tüketicilerin ürün ve hizmetleri genellikle online aradıklarını ve satın alım işlemi yapacakları zaman yakınlarındaki mağazaları tercih ettiklerini de biliyorlar. İnternette, arama motorlarına yönelik işletme kaydı oluşturmak karmaşık bir süreç olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurarak Web Sitesi Mimarı ürünümüze Google Benim İşletmem özelliğini ekledik. Yerel müşteri çekmek isteyen küçük işletme sahipleri bu sayede hızlıca kurulum yaparak, bu aracın avantajlarından faydalanmaya başlayabilir,” dedi.

Yönlendirmeli, kolay ve etkili Google Benim İşletmem kurulumu

GoDaddy Web Sitesi Mimarı, süreci kolaylaştırmak ve daha verimli kılmak adına Google Benim İşletmem kayıtları için kurulum sürecinde mevcut, ilgili bilgileri web sitelerinden çekerek, kullanıcıları yönlendiriyor. Kayıt yayınlandığında da web sitesi üzerinde yapılan değişiklikler Google Benim İşletmem üzerinde de otomatik olarak güncelleniyor. Küçük işletme sahipleri, Web Sitesi Mimarı’nın kontrol paneli üzerinden kaç adet potansiyel müşteriye ulaştıklarını görüntüleyebildikleri gibi derecelendirmelerine göz atabiliyor ve yorumlara cevap verebiliyor.

GoDaddy’nin verileri, Web Sitesi Mimarı üzerinden Google Benim İşletmem kaydı oluşturan küçük işletmelerin beş ay içerisinde aşağıdaki ortalama sonuçları elde ettiğini gösteriyor:

Arama sonuçları üzerinden gelen 1642 ek görüntülenme

Web sitesine 47 ek tıklanma

13 ek telefon görüşmesi

Google Benim İşletmem, Türkiye’de Bireysel, Kurumsal ve Kurumsal Gelişmiş olmak üzere tüm Web Sitesi Mimarı planları ile kullanılabiliyor.