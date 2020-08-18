Görme engellileri akıllı bastona kavuşturmak için bağış yapmak artık çok kolay

Dünyanın ilk akıllı bastonu WeWALK, iyzico’nun fintek konusundaki çözümleriyle çok daha geniş kitlelere ulaşmaya başlıyor. “Birlikte Yürüyelim” kampanyası kapsamında bağışlar, bundan böyle iyzico Link ve İhtiyaç Haritası üzerinden alınabilecek. iyzico ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerinden 15 görme engelli okuluna WeWALK bağışı yaptı.

Türkiye’de finansal hizmetleri kullanıcı odaklı hale getirmek için inovatif çözümler üreten iyzico, doğuştan görme engelli lise öğrencisi Zülal Tannur’un başlattığı “Birlikte Yürüyelim” kampanyasına ödeme çözümleriyle destek vermeye başladı. Akıllı baston WEWALK ile yaşadığı deneyimini, diğer görme engellilerin de yaşaması için bu kampanyayı başlatan Zülal’e bu yolculuğunda destek olmak isteyenler iyzico Link ve İhtiyaç Haritası üzerinden bağışta bulunabilecek.

iyzico ve ihtiyaç sahiplerini destekçi kişi ve kurumlarla buluşturan online platform İhtiyaç Haritası’nın “Birlikte yürüyelim” projesinin büyümesi için başlattığı işbirliği kapsamında İhtiyaç Haritası üzerinden iyzico Link yöntemi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki görme engelli öğrencilere WeWALK hediye edilebilecek.

Engelleri algılayan teknoloji

Ultrasonik sensörler sayesinde 80 cm’den 170 cm’e kadar olan engelleri algılayarak titreşimle uyarı veren akıllı baston WeWALK, iOS ve Android için tasarlanmış ücretsiz uygulaması ile eşleşerek kontrol edilebiliyor. “Etrafımda Ne Var” özelliği sayesinde kafe, restoran ve mağaza gibi popüler yerler listeleniyor. Otobüs hareket saatleri ve sürelerinin de yer aldığı akıllı baston, tüm dünyada 5 bin şehirde görme engellilerin ulaşımda yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırıyor.

Türk mühendisler geliştirdi, 37 ülkeye ulaştı

Bir YGA girişimi olan WeWALK, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş dünyanın en akıllı bastonu olarak TIME dergisi tarafından 2019 yılının en iyi icatları arasında seçildi. Edison ödülünü Türkiye’ye getiren ilk teknoloji WeWALK görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları problemlere çözüm sunuyor.

Görme engelli vatandaşlar erken yaşta öğrendikleri baston becerisi sayesinde özgüveni tam olarak sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılabiliyor. Türkiye’de 280 bin görme engelli sosyal hayattan uzak kalıyor ve özgüvenini kaybedebiliyor. WeWALK’un sesli asistanı sayesinde görme engelliler için hayat kolaylaşıyor.

Bugüne dek 37 ülkede binlerce görme engelliye ulaşan WeWALK, iyzico ve İhtiyaç Haritası’nın desteklediği proje kapsamında Türkiye’de şu ana kadar 550 öğrenciye ulaştırıldı. WeWALK’un 3 bin görme engelli öğrenciyle buluşması hedefleniyor.

Görme engellileri WeWALK ile buluşturup onlara alabilecekleri en güzel hediyeyi vermek isteyenler https:// WeWALK.io/tr/birlikteyuruyelim/ adresini ziyaret edebilir.