Görüntülü iletişimde yeni boyut: Video konferans sistemi Yealink VC800 Türkiye’de Bircom güvencesiyle satışa sunulan Yealink VC800 video konferans sistemi, 24 lokasyonda HD video konferansı ve iki sanal toplantı odasını destekliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Bircom, Yealink’in ikinci nesil Full HD video konferans sistemi VC800’yle görüntülü iletişime yeni bir boyut getiriyor.

Yüzde 50’den fazla bant genişliği tasarrufu sağlayan Yealink VC800, düşük bant genişliklerinde kesintisiz Full HD görüşmelerin yapılmasını imkan tanıyor.“Anti-packet loss” teknolojisi sayesinde, video ve ses paket kaybını yüzde 30’a varan oranlarda önleyen sistem, video konferans sistemlerinde çığır açıyor. Kablosuz mikrofon da eklenebilen VC800, ses alma mesafesini 6 metreye kadar genişleterek yüksek kalitede bir ses deneyimi sunuyor.

Görüntülü iletişimin temel sorunlarından olan bağlantı hızının dalgalanmasıyla görüntü kalitesinin düşmesi sorununu ortadan kaldıran Yealink VC800, düşük bant genişliğinde bile kesintisiz görüntülü iletişim sağlıyor. “Anti-packet loss” teknolojisi sayesinde, yüzde 30’a varan oranlarda video ve ses paket kaybını önleyen sistem, yüzde 50’den fazla bant genişliği tasarrufu sağlıyor.

Konuşan kullanıcıya odaklanan sistem

5 inçlik dokunmatik VCS telefonuyla, kullanıcı ve toplantı kontrolünü daha basit ve sezgisel hale getiren Yealink VC800, TV tarzındaki kullanıcı arayüzüne ve etkileyici bir HD ses deneyimini yaşatan “Opus codec” hoparlörlere sahip. Kablosuz mikrofon da eklenebilen sistem, ses alma mesafesini 6 metreye kadar genişleterek yüksek kalitede bir ses deneyimi sunuyor. 8 adede kadar VCC22 kamerayı destekleyen sistem, konuşan kullanıcının ekrandaki yerini büyüten “Otomatik Ses Etkileşimli Geçiş” özelliğiyle öne çıkıyor.

Tek dokunuşla erişim

Kolay kullanım özelliğiyle öne çıkan Yealink VC800, yalnızca bir adet ağ kablosu ile TV ve konferans masasına bağlanabiliyor. Sistem, lider bulut platformları ve ‘Toplantı Planlama’, ‘Tek Dokunuşla Toplantı Erişimini’ destekleyen Yealink Meeting Server ile entegre çalışıyor.

Liste fiyatı 8.478 Dolar + KDV olan Yealink VC800, Türkiye’de Bircom güvencesiyle satışa sunuluyor.