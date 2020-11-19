Harekete duyarlı hijyen teknolojisi

Türk insanının temizlik anlayışından yola çıkarak geliştirdiği geniş ürün yelpazesiyle bilinen E.C.A., Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatürleri ile el değmeden, temassız kullanım imkânı sunuyor. Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatürleri kullanım sonrası dokunmadan su akışını kontrol eden teknolojisiyle lavabonun temizlenmesini de sağlayarak hijyen güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Tüm dünyada görülen pandemi sanayi ve hizmet sektörlerini derinden etkilerken sosyal hayat da hiç olmadığı kadar yenilendi, değişime uğradı. Özellikle hijyen noktasında değişen ihtiyaçlar ürün geliştirme süreçlerine yansıdı ve temizliğe en çok ihtiyaç duyulan banyolarda fotoselli sistemler en çok talep gören ürünler arasında baş köşeye oturdu. E.C.A., Türk insanının temizlik anlayışından yola çıkarak geliştirdiği Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatürleri ile el değmeden, temassız kullanım imkânı sunarken hijyen güvenliğini en üst seviyeye taşıyarak “önce sağlık” vizyonunu koruyor. E.C.A. Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatürleri, özellikle alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, restoranlar gibi toplu kullanım alanlarında efektif bir çözüm olarak öne çıkarken kişisel yaşam alanlarında da tercih edilebiliyor.

Tek bir dokunuşa bile gerek yok

E.C.A., Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatürlerinin infrared özelliği, bataryaya yaklaşıldığında fotosel gözü vasıtasıyla hareketi algılayarak güvenli ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Öte yandan E.C.A. Easy-Wash özelliği, eller yıkandıktan sonra uzaklaşıldığında yine hareketi algılayarak lavabo içinde yer alan kanallardan suyu akıtıyor. Bu sayede lavabonun kullanım sonrası el değmeden yıkanarak temiz kalması olanaklı hale geliyor.

Maksimum hijyen, maksimum tasarruf

E.C.A. Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatürleri, fotosel özelliği sayesinde el değmeden kullanım imkânı sunmasının yanı sıra fazla su tüketiminin de önüne geçiyor. Armatür, hareketi algılayarak ihtiyaç esnasında suyu veriyor, hareket sona erdiğinde ise su akışını durduruyor. Türkiye’de ilk kez E.C.A. armatürlerinde uygulanan ve E.C.A. tarafından geliştirilen Hygiene Plus teknolojisine de sahip olan bataryalar, yüzeyde kir barındırmıyor, herhangi bir kimyasal kullanmaksızın yalnızca su, sabun ve pamuklu bez ile temizlenebiliyor.

Tasarım ödüllü zarif ve keskin hatlar

E.C.A. Easy-Wash Fotoselli Lavabo Armatür serisinde E.C.A. Easy-Wash Yüksek Tip Fotoselli Lavabo Armatür, E.C.A. Easy-Wash 2 Fotoselli Lavabo Armatürü ve E.C.A. Easy-Wash 3 Fotoselli Lavabo Amatürü olmak üzere 3 adet ürün bulunuyor. Easy-Wash 1 Yüksek Tip Fotoselli Lavabo Armatürü ve Easy-Wash 2 Fotoselli Lavabo Armatürü fonksiyonelliği ön plana çıkarmak için yuvarlak formların sentezlendiği minimal çizgilerden oluşuyor. Iconıc Awards 2016 ödülünü almaya hak kazanan E.C.A. Easy-Wash 3 Fotoselli Lavabo Armatürü ise özenle tasarlanan detayları, eliptik formu ve keskin hatlarıyla zarif, akıcı ve kusursuz bütünlüğü yansıtıyor. Ergonomik kullanım için en uygun şekilde tasarlanmış olan ürün, çıkış ucu uzunluğu ve yüksekliği ile de kullanıcıya konforlu bir deneyim sunuyor. Elektrik bağlantısı ile çalışan bataryaların sıcak su ve soğuk su girişleri bulunuyor ve ürünün yanında yer alan kumanda ile sıcak su – soğuk su ayarı kolaylıkla yapılabiliyor. Montaj için gerekli olan filtreli ara musluklar da batarya ile beraber kullanıcıya teslim ediliyor