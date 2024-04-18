Hepsiburada, Link Gelir ile kullanıcılarına 1 milyar TL kazandıracak

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, müşterilerine ürün tavsiyesi yaparak gelir elde etme fırsatı sunan “Link Gelir” programı ile tavsiye ekonomisini genişletmeyi hedefliyor. Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Future Bright’ın Net Promoter Score (NPS) araştırmasında iki yıl üst üste “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” seçilen Hepsiburada, bu başarısını daha da ileriye taşıyarak 2024 yılı sonuna kadar programa katılanlara toplamda 1 milyar TL kazandırmayı planlıyor. Program, özellikle kadınlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve kullanıcılara kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı tanıyor.

Hepsiburada, tavsiye liderliğini pekiştirmek adına Kıvanç Tatlıtuğ ile bir reklam kampanyası başlatan Hepsiburada, bu reklamda sadece araştırmalarda değil, aynı zamanda müşterilerin gözünde de bir numara olduğunu vurguluyor. Ayrıca, platform “tek tıkla” ürün paylaşımı yaparak kazanç elde etme imkanı sunan yeniliklerle e-ticarette kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Link Gelir programı, kullanıcılara her ürün paylaşımı için ortalama yüzde 7’ye kadar komisyon sunarak, ayda 20 bin TL’ye kadar gelir elde etme fırsatı sağlıyor.

Lansmanın gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli tuttuklarını ve bu yaklaşımın, markayı üst üste “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” yapmada büyük rol oynadığını söyledi.

Şirket, Link Gelir programı ile kullanıcılarının tavsiye ekonomisine katılımını artırmayı ve 2024 yılına kadar 1 milyon müşteriyi programa dahil etmeyi hedefliyor. Bu çabalar, müşterilere değer katmayı sürdürmenin yanı sıra, hanelere önemli bir ek gelir kaynağı sağlama potansiyeline de işaret ediyor.