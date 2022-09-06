Hepsiburada’dan teknoloji aksesuarlarında süper fırsatlar

Hepsiburada, müşterileri için bütçeleri rahatlatacak kampanyalarına, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir yenisini daha ekliyor.

5-6 ve 7 Eylül tarihlerinde, sadece üç gün sürecek ‘Aksesuar Günleri’nde, Hepsiburada müşterileri, en kaliteli ve güvenilir markaların akıllı bileklik, bluetooth kulaklık, powerbank, hızlı şarj cihazları, bilgisayar oyunları gibi bir çok teknolojik ürün aksesuarına son derece uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Hepsiburada ile telefonlarınızın şarjı hiç bitmeyecek

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknolojide ‘Aksesuar Günleri’ kampanyasında da müşterilerine JBL, Apple, Sony, Huawei, LG, Xiaomi, Spigen gibi en kaliteli markaların aranan ve gözde modellerine çok uygun koşullarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Kaçırılmayacak kampanya dahilinde Hepsiburada müşterileri, Huawei Watch GT2 Pro ve Amazfıt T-Rex Pro Blue akıllı saatler, Anker Soundcore Life Q10 kablosuz Bluetooth 5.0 ve TCL Move Audio S106 Tws kulak içi Bluetooth kulaklıklar, Xiaomi Mi Portable Bluetooth ve SoundCore Motion B Bluetooth hoparlörler gibi bir çok teknoloji harikası ürüne, sürpriz fırsatlarla sahip olabilecekler.