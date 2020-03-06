Hitachi, dünyanın en hızlı ve güçlü veri yönetim platformu VSP 5000’i tanıttı

Hitachi VSP 5000, performanstan ödün vermeden yüzde 100 veri erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sunuyor.

Veri yönetimi ve depolama alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Hitachi, kuruluşların dijital dönüşüm yolculuklarında rekabet avantajı ve daha iyi iş sonuçları elde etmeleri için tasarlanan dünyanın en hızlı ve güçlü veri yönetim platformu Hitachi Virtual Storage Platform 5000’i 4 Mart’ta İstanbul’da düzenlediği ve basın mensupları ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş ortaklarının büyük ilgi gösterdiği bir etkinlikle tanıttı. Hitachi VSP 5000 IoT, yapay zekâ, makine öğrenimi ve diğer gelişen teknolojilerle birlikte veri miktarının her geçen katlanarak arttığı günümüzde kuruluşların veri yönetimi ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve veri yönetimine ölçeklenebilir, hızlı ve esnek bir yaklaşım getiriyor.

Etkinlikte konuşan ve VSP 5000 ile veri yönetimi kurallarını baştan yazdıklarının altını çizen Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, “Kurumsal veri yönetimi ve depolama alanında akla ilk gelen isim olarak bugün dünyanın en hızlı ve güçlü platformu VSP 5000’in gücünü müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yakından gösterme fırsatı elde ettik. Sunduğumuz çözümlerle en uç noktalardan veri merkezlerine ve buluta kadar verilerinden en iyi şekilde faydalanmak ve verinin gerçek gücünü açığa çıkarmak isteyen kuruluşlara veri yönetimi ve depolamasına yönelik en iyi altyapı çözümlerini sunmakla kalmıyor şimdi ve gelecekte yaşayabilecekleri tüm zorlukları üstleniyoruz. Satış yapmaktan öte en büyük amacımız en iyi müşteri deneyimi ve memnuniyetini sağlamak. Bunun hem biz hem de iş ortağı ekosistemimizle kuruluşların alabileceği en iyi destek hizmetlerini sunuyoruz. Bu sayede gerçek toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirebilmelerine olanak tanıyoruz” dedi.

Toplam sahip olma maliyetini yüzde 40’a kadar azaltıyor

Etkinlikte Sönmez’den sonra söz alan EMEA Bölgesinden Sorumlu Altyapı Müdürü Henry Schmidt, kuruluşların rekabette öne geçmek ve hayatta kalabilmek için teknolojiyle birlikte hızla gelişen ve her geçen gün katlanarak artan veri miktarıyla ortaya çıkan yeni kurallara altyapılarını uyarlamak zorunda olduklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Artık rakiplere karşı avantaj elde etmek isteyen kuruluşların sahip oldukları veriler üzerinde çok kısa süreler içinde analiz yapabilmeleri ve akıllı öngörüler alarak işlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Ancak bunun için yapay zekâ, nesnelerin interneti ve diğer iş yükleriyle ortaya çıkan devasa miktarda veriyi işleyebilen yüksek performanslı, çevik ve ölçeklenebilir bir mimariye sahip çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Dünyanın en hızlı ve güçlü mimarisine sahip Hitachi VSP 5000 ile kuruluşların bu ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. 21 milyon IOPS ve 70µs gecikme süresi ile sınıfının en iyi değerine ulaşan VSP 5000, rakiplerine göre 1,4 kat daha fazla hız sunuyor. Kuruluşların hem bugün hem de gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılayan VSP 5000 69 PB’ye kadar ölçeklenebilen kapasitesi ile verinin tetiklediği her türlü iş yükünü destekleyebiliyor. NVMe SSD, SAS SCSI SSD ve HDD’den oluşan karışık yapıyı tek bir ortamda destekleyen çözümümüz hem kapasite hem de performans açısından kolayca geliştirilebiliyor ve ölçeklendirilebiliyor. Toplam sahip olma değerinde yüzde 40’a varan düşüş sağlarken depolama birimlerini yüzde 60 daha verimli kullanabilir, yüzde 38’den fazla tekilleştirme performansı elde edebilirsiniz.”

Hitachi VSP 5000, her ölçekte her işi yükü için hazır, ölçeklenebilen mimarisi ile kuruluşlara yeni nesil güçlü bir depolama ve altyapı temeli sağlıyor.