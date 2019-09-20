Hitachi Vantara, AWS Pop-Up Loft İstanbul Etkinliğinde

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 80‘inden fazlasına, müşteri deneyimlerini iyileştirmeleri, yeni gelir akışları geliştirmeleri ve giderlerini doğru yönetmeleri amacıyla veri yönetimi çözümleri sunan Hitachi Vantara, sahip olduğu vizyon ve en yeni ürünlerini, geliştiriciler, mühendisler, girişimciler, start-up’lar ve teknoloji meraklılarıyla buluşturmak için AWS Pop-UP Loft İstanbul etkinliğine katılacak.

AWS Pop-Up Loft İstanbul, 16-27 Eylül tarihleri arasında Galata Rum İlköğretim Okulu’nda düzenlenecek. Pop-up Loft’ta özel açılış konuşmaları, teknik workshoplar, uygulamalı eğitimler, AWS uzmanlarından bire bir destek olanakları ve networking buluşmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılış konuşmasını, Amazon.com’un teknoloji merkezli müşteri vizyonunu yönlendirmekten sorumlu CTO’u Dr. Werner Vogels yapacak.

Hitachi Vantara, sahip olduğu vizyon ve en yeni cloud çözümlerini, TechData sponsorluğunda katılacağı AWS Pop-UP Loft İstanbul etkinliğinde tanıtacak.

Bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen, şirketlerin ve teknoloji tutkunlarının büyük merakla beklediği bir etkinlik olan AWS Pop-Up Loft İstanbul’da, TechData sponsorluğunda yer almanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, şirketlerin bulut yolculuğuna ve uygulama modernizasyonuna ilişkin en yenilikçi çözümlerini geliştiriciler, mühendisler, girişimciler, start-up’lar ve teknoloji meraklılarıyla buluşturmak için heyecanlı olduklarını söyledi.

Bulut yolculuğunda nelere dikkat etmeliyiz

Önder Sönmez, “Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler finansal, operasyonel ve teknik avantajları nedeniyle bulut ortamına geçiyorlar. Ancak her bir işletmenin buluta geçişiyle ilgili hedefleri farklı olup, operasyonel maliyetlerin azaltılmasından, çeviklik ve verimliliğin artırılmasına, yapay zeka ve makine öğrenmesinin katkısıyla veriyi daha doğru işleyerek kazanca dönüştürmesine kadar işletmelerin farklı hedefleri olabilir. Bulut girişimlerinden değer elde etmek için, kuruluşların bulut projelerinin uygun şekilde yapılandırılmasını ve spesifik sonuçlara bağlı olmasını sağlaması gerekmektedir. Hitachi Vantara, Amazon Web Services Partner Network (APN) bünyesinde Global Sistem Entegratörü ve Baş Danışman Ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Platformumuz ve yetkinliğimiz, kuruluşların güvenli bulut ortamları kurmalarına ve yönetmelerine, kritik iş yüklerinin bulut yolculuğunu daha güvenli ve daha hızlı gerçekleştirmelerine ve operasyon için doğru çerçeveyi oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Şirket olarak sahip olduğumuz uzmanlığı, farklı sektörlere hizmet deneyiminden edindiğimiz uzun vadeli ve kapsamlı bulut yetkinliklerine ve teknik yetkinliğimize borçluyuz. Kanıtlanmış, güvenli ve strese yer bırakmayan metodolojimiz sayesinde, yüzlerce işletme için bulut ortamında karmaşık ve ölçeklenebilir mimarileri başarıyla uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzde 80 daha hızlı, yüzde 30 daha ekonomik

Hitachi Vantara Bulut & DevOps Satış Müdürü Hakkı Öğretmen de kuruluşların buluta geçmelerindeki en önemli nedenlerden birinin marketteki rakiplerine karşı hız kazanmak olduğunu dile getirerek, “İş yüklerinin modernizasyonu, buluta taşınması ve bulutta yönetilmesi konusunda benzersiz bir yaklaşım geliştirdik. Rakiplerimize göre kuruluşları buluta yüzde 80 daha hızlı taşırken yüzde 30 oranında maliyetlerini düşürebiliyoruz ve onlara bulutta güvenli, yönetilebilir bir ortam teslim ediyoruz” dedi.