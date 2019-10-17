Hitachi Vantara, Uçtan Uca Bulut Hizmetleri İle Müşterilerinin Hibrit Bulut ve Çoklu Bulut Yolculuklarını Hızlandıyor

Hitachi Hızlandırıcı Platformu, var olan Amazon Web Hizmetleri otomasyonuna Microsoft Azure otomasyonunu ekleyerek daha fazla bulut seçeneği sunuyor.

Buluta geçiş, uygulama modernleştirme ve hibrit bulut için gereken altyapıda değer elde etme süresi kısalıyor. Herkese açık ve özel bulut kaynakları için tam yönetilen hizmetler, hibrit bulut ve çoklu buluta daha basit ve iyi bir yaklaşım getiriyor.

Hitachi Ltd.’in (TSE: 6501) yüzde yüz iştiraki olan Hitachi Vantara, Hitachi NEXT 2019etkinliğinde yaptığı duyuruyla, Hitachi Vantara bulut hizmetlerine genişleyen ve gelişmiş yetenekler eklediğini açıkladı. Şirket, böylece aralarında buluta geçiş hizmetleri, uygulama modernleştirme hizmetleri, operasyonla yönetilen hizmetler, danışmanlık hizmetleri ve Hitachi Enterprise Cloud’un (HEC) da bulunduğu hizmetleri içeren ve yeni oluşturulan bulut hizmetleri portföyü hakkındaki ilk büyük duyurusunu gerçekleştirdi.

Yeni bulut hizmetleri, hibrit bulut ve çoklu bulut ortamlarına geçişi ve bunların verimli kullanımını hızlandıracak. Bulut hizmetleri ayrıca VMware bulut çözümlerinin kurulumunu ve Microsoft Azure için uygulama ve verilerin aktarımı ile modernleştirilmesini hızlandırırken, kapsamlı bir şekilde özel ve herkese açık bulut kaynaklarının yönetimini en iyi hâle getirecek yönetilen hizmetler sunacak.

Hitachi Vantara Çözüm ve Hizmetler Şef Yöneticisi Bobby Soni, “Büyük işletmeler BT operasyonlarını dönüştürdükçe performans ve uyumluluk gereksinimleri arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanıyor. Yaşamsal uygulamalar ve veri talebindeki büyüme talebi, sadece daha fazla bant genişliği ve düşük gecikme süresine ihtiyacı artırıyor. Hitachi Vantara’da büyük işletmelerin yenilikçilik yapma ve iş çıktısı elde etmeleri konularında büyüme için insan odaklı hizmetler ortaya çıkartıyoruz. Sunduğumuz yeni kabiliyetler müşterilerimizin tam yönetilen, güvenli hibrit ve çoklu buluta daha hızlı erişmelerine ve eyleme geçirilebilir öngörüler ile veri odaklı karar almalarına yardımcı oluyor” dedi.

Hitachi Vantara bulut hizmetleri, uçtan çekirdeğe ve buluta kadar altyapı oluşturmayı sağlıyor. REAN Cloud’u 2018’de satın almamız sonrasında, Hitachi Vantara buluta taşınma ve uygulama modernizasyonunda kritik yetenekler kazandı ve çok hızlı bir şekilde bulut ve yönetilen hizmetler portföyünü terfi ettirdi. Bu yetenekler Hitachi Vantara bulut hizmetleri portföyüne tam entegre edildi. Gelişmiş hizmetler, uç nokta, merkez ya da bulut ortamlarındaki tutarlı veri için hızlı yerleştirme, gözle görülür iş verimliliği artışı ve istisnai operasyonel ve maliyet verimlilikleri sunuyor.

Hitachi Vantara, ayrıca müşterilerin BT çözüm ve hizmetlerini kullanımındaki değişimi işaret eden tüketime dayalı yeni bir model olan Hitachi Flex Consumption’ı tanıttı. Bu yeni model, müşterilerin belirlenmiş iş sonuçlarını yerine getirirken teknoloji giderlerini kurumsal kullanımla ticari olarak uyumlu hale getirmeleri için tasarlandı. Esnek tüketim, kaynak kullanımını basitleştirirken müşterilere yalnızca ihtiyaç duyduklarında kullandıkları hizmetler için ödeme konusunda daha fazla seçenek sunar. Yeni model, uzaktan izleme ve tam yönetilen hizmetler dahil olmak üzere geniş bir Hitachi Vantara teklif dizisini destekliyor.

Hitachi Vantara bulut hizmetleri portföyündeki güncellemeler

Hitachi Bulut Taşıma ve Uygulama Modernizasyon Hizmetleri: Bu hizmetler, müşterilerin çeviklik elde etmek, yönetişimi geliştirmek ve maliyet avantajlarını hayata geçirmek için iş ihtiyaçlarına göre buluttan faydalanmalarını sağlar. Hitachi Bulut Taşıma ve Uygulama Modernizasyon Hizmetleri için yeni güncellemeler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Uç nokta, kurum içi ve bulut ortamları arasında tutarlı veri hizmetlerine sahip uygulamalar ve iş yükleri sağlamak için her buluta taşınabilir (bulut agnostik) bir yaklaşım.

Mevcut uygulamaların herkese açık buluta en iyi şekilde çalışacakları şekilde aktarımı için veri kullanımı.

Uygulamaları Microsoft Azure’a taşımak ve Azure için modernleştirmede gelişmiş otomasyon sunan Hitachi Bulut Hızlandırma Platformu.

DevSecOps prensiplerini hibrit bulut ortamlarında en iyi hâle getirmek için HEC kullanılarak yönetilen bir servis olarak sunulabilen Hitachi Bulut Hızlandırıcı Platformu.

Amazon Web Servisleri (AWS), Google Cloud ve Microsoft Azure için bulut taşıma ve uygulama modernizasyon hizmetleri.

Hitachi Enterprise Cloud (HEC): HEC, Hitachi yönetilen hizmetlerinin bir parçası olarak sunulan özel ve genel bulut kaynaklarını yönetmek için tek pano desteğini ekliyor. Bu tek bulut yönetim arayüzü, riskleri, maliyetleri ve değer zamanını azaltabilen şeffaf görünürlük sağlıyor. HEC’deki yeni geliştirmeler arasında aşağıdakiler yer alıyor:

HEC’nin mühendisliği ve tasarımı önceden yapılmış katalog çerçevesine ekleyerek, VMware Cloud Foundation, VMware Enterprise PKS ve VMware Cloud dahil olmak üzere yeni VMware bulut çözümlerinin dağıtımını ve ilk kullanımlarını hızlandırır.

HEC’in sağlanan özel bulut kaynakları ve Hitachi Vantara Bulut Operasyon Hizmetleri tarafından sağlanan genel bulut kaynakları için tek bir fatura.

Data Services Hub’ı HEC’nin bir parçası olarak sunarken, veri ya da içgörülerinin özel bulutta kalması şartıyla hibrit bulut ortamlarında ihtiyaç duyanlar için güçlü bir gerçek zamanlı veri analizi platformu.

Hitachi’nin hibrit bulut ve çoklu bulut yaklaşımı

Hitachi Vantara, ön mühendisliği yapılmış bir yaklaşıma sahip, ilk günden doğru servis seviyelerini sunan ve AWS üzerinde VMware Cloud ile kullanılabilir bir ortam dağıtan güçlü bir bulut-agnostik, çoklu bulut hizmetleri portföyüne sahiptir. Hitachi Vantara bulut hizmetlerini benimsemenin temel sonuçları ve faydaları aşağıda yer alıyor:

Hızlandırılmış bulut yolculuğu: Hitachi Vantara bulut hizmetlerini kullanan müşteriler, seçtikleri buluta daha hızlı geçiş yapabilir, bulut uygulamalarını iyileştirmek için daha hızlı modernizasyon ve hibrit bulut ile çoklu bulut ortamlarının daha hızlı ilk kullanımlarını deneyimleyebilirler.

Daha fazla bulut verimliliği: Hitachi Vantara bulut hizmetleri, düşük kodlu bir otomasyon platformu kullanarak bulutun potansiyelinden en üst düzeyde fayda sağlamak için ön mühendisliği yapılmış, kullandıkça öde bulut kaynakları ile kaynak kullanımını iyileştirir, kullanıma hazır altyapılarla otomatik BT operasyonları yapıp maliyetleri düşürür.

Bulut etkililiği: Hitachi Vantara bulut hizmetleri, gelişmiş iş süreçleri, artan bulut güvenliği, uyumluluk disiplini ve garanti edilen servis seviyelerinde genişletilmiş bir servis kataloğu kullanımı için daha fazla esneklik ve çeviklik sağlar.

Hitachi Vantara’nın bulut hizmetleri portföyünün, müşterilerin hibrit ve çoklu buluta başarılı bir şekilde geçmelerini hızlandırmaya odaklanması, büyük işletmelerin günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları sonuçları elde etmeye devam etmesini sağlar.

Referanslar

IDC Veri Merkezi ve Buluttan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Villars: “Herhangi bir şirketin dijital dönüşümünün merkezinde, müşterilerle nasıl bağlanıldığını değiştiren, yeni gelir kaynakları yaratan ve operasyonel verimliliği artıran bir veri ve iş yükü vardiyası bulunuyor. Bu dönüşümler, her şeyi kapsayan uygulama modernizasyon stratejileri, daha zamanlı uygulama ve veri taşıma girişimleri ve yeni bulut altyapısı seçeneklerinin daha etkin bir şekilde benimsenmesi ve kullanılmasına olan gereksinimi artırıyor. Hitachi Vantara’nınki gibi bir çözüm portföyü, modernizasyon, göç ve bulut altyapısındaki sürekli yenilik gibi üç ana konuyu kapsıyor ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak isteyen şirketler için büyük önem taşıyor.”

VMware Global Kanal Satış ve Sinerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rich Figer: “VMware Global Partner ekosisteminin önemli bir üyesi olan Hitachi, kurumların ticari büyümelerini ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlıyor. VMware çözümleri içeren bu yeni Hitachi hizmet teklifleri ile müşteriler, iş açısından kritik ve doğal bulut çözümlerinin karma bulut ortamında konuşlandırılmasını hızlandırabilecekler.”

Şirketler, sivil toplum kuruluşları, ilk ve orta öğretim okulları ve inanç grupları gibi topluluklara bulut tabanlı yazılımlar sunan Community Brands Kıdemli Direktörü Ashvin Bodale: “Hitachi Vantara ile çalışmaktan dolayı heyecanlıyız. Bulut kullanımımızı hızlandırma kabiliyetleri, mâli açıdan çok faydalı oldu Hem ilk taşıma hem de süregelen operasyon maliyetlerimizi düşürdük. Ürün ya da taşımanın güçlüğü ne olursa olsun, iş gereksinimlerimizi destekleyebileceklerinden eminiz.”

Hollanda merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan KPN Veri Odaklı Çözümler İş Lideri Dennis Groot: “Hitachi Enterprise Cloud, hem kurum içi hem de genel bulut uygulamalarımızda hizmet olarak sağlanan Data Service Hub sunmamıza yardımcı oluyor. Böylece değerleri en yüksek olduğunda iş etkinliklerine yanıt vermemizin önündeki engelleri kaldırıyor. Hitachi’nin sektöre getirmeye devam ettiği yenilikçiliğe değer veriyoruz.”

Bulut tabanlı ağ akış çözümleri sunan Klarrio CEO’su Kurt Jonckheer: “Hitachi Enterprise Cloud, yeni sürüm dağıtımlarımızı hızlandıran, hibrit ve çoklu bulut bağlamında Data Services Hub’a verilen desteği kolaylaştıran, hiper ölçekte, API uyumlu bir özel bulut platformu ve genel bulut uç noktası sağlıyor. İşimizi önemsedikleri ve başarılı olmamızı istedikleri için Hitachi ile gerçek bir iş ortaklığımız var.”

Piyasaya çıkış tarihi

Hitachi Vantara bulut hizmetleri ve Hitachi Enterprise Cloud geliştirmeleri bugünden itibaren kullanıma açılmıştır.