HONOR 30S’nin kalbindeki güç: Kirin 820

5G deneyimini geniş kitlelere sunmayı hedefleyen HONOR 30S, gücünü düşük güç tüketimi, yüksek performans ve HUAWEI’in güçlü 5G özelliklerine sahip Kirin 820 yonga setinden alıyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, HONOR 30S’yi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu yeni akıllı telefon, sınıfında sunduğu 5G yetenekleri ve yüksek performansıyla ilgi çekerken, başarısının ardındaki güç ise kullandığı yonga seti Kirin 820. Orta seviye akıllı telefonlara 5G gibi üst düzey özellikleri getirerek daha fazla kullanıcının bu özelliklere ulaşmasını sağlayan Kirin 820 yonga seti, birçok yeni önemli teknolojiyi de beraberinde getiriyor.

Mükemmel 5G deneyimi

Kirin 820 yonga setinin öncüsü olan Kirin 810, 2019 yılında Çin’de ve diğer ülkelerde birçok ödüle layık görüldü. Kirin 810’un başarısını daha da öteye götürecek olan Kirin 820, harici 5G yongalarının aksine performans, ısı dağıtımı ve güç tüketimi konularında yüksek performansıyla öne çıkıyor. Yerleşik 5G teknolojisi, sadece mükemmel 5G bağlantı sunmakla kalmıyor, 5G + 4G çift kartlı çift bekleme modu gibi özellikleri de destekliyor. HONOR’un bu özel 5G akıllı çift kart özelliği sayesinde bir SIM kartı VoLTE aramaları kabul ederken, diğer SIM kart da arama ve veri alabiliyor. Bu da sıklıkla görülen arama ve bağlantı kopması sorununu ortadan kaldırıyor.

Yüksek performans – düşük güç tüketimi

Performans olarak bakıldığında ise Kirin 820’nin işlemcisi üç aşamalı bir enerji verimlilik mimarisine sahip. İşlemci Cortex A76 baz alınarak geliştirilen 1 büyük ve 3 orta boyutta çekirdekle 4 adet Cortex A55 küçük çekirdeğe sahip. Bu şekilde işlemci, maksimumda 2.36GHz frekansına ulaşabiliyor.

Bununla birlikte oyun oynayanlar için de Kirin 820’nin grafik işlemcisi, daha akıcı bir deneyim sunuyor. Kirin 810’a göre daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliğine sahip olan G57 MC6 mimarisi de Kirin 820’de yer alıyor. Yeni nesil GPU Turbo ve Kirin Gaming+ teknolojilerini de barındıran yonga seti, büyük veri ve yapay zekâ frekans ayarlama teknolojileriyle de performansı ve güç tüketimini iyileştiriyor. Bunun sonucu olarak da popüler mobil oyunları 60 fps’de oynatmak mümkün oluyor.

Yapay zekâ ve daha iyi video kalitesi

Kirin 820 sayesinde daha yüksek performans ve yeni teknolojiler sunan HONOR 30S, tüm bunların yanında yapay zekâ konusunda da daha iyi işlem gücü sağlıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği NPU mimarisi sayesinde yapay zekâ işlem gücü ve enerji verimliliği yükseliyor. Yapılan testlerde HONOR 30S’in, Kirin 810’a sahip HONOR 20S’e göre yüzde73 daha yüksek yapay zekâ performansı verdiği görülüyor.

Yonga setinin HONOR 30S’e kattıkları bununla da bitmiyor. Kirin 990’da kullanılan Kirin ISP5.0 sayesinde HONOR 30S’in video gürültü azaltma yeteneği yüzde20 artarken, BM3D desteği sayesinde de fotoğraflarda gürültü azaltma yeteneği yüzde30 artış gösteriyor.