HONOR 8X ve HONOR 8S için Kaçırılmayacak Fırsatta Son Gün!

Akıllı telefonunu HONOR’un uygun fiyatlı, performans canavarı telefon modelleriyle güncellemek isteyen Vodafone aboneleri için HONOR 8S ve HONOR 8X indirimli fiyatları ve 12 aya varan taksit avantajlarıyla sınırlı süreliğine Vodafone.com.tr mağazasında.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR cihaz ailesinin gözde üyeleri HONOR 8S ve HONOR 8X için Vodafone.com.tr mağazasına özel indirim ve 12 ay kadar taksit imkanı teknoloji tutkunu Vodafone abonelerini bekliyor.

Online mağazaya özel kampanya

HONOR 8S ve HONOR 8X’e özel kampanya kapsamında Vodafone aboneleri indirimli fiyat ve 12 aya kadar taksit seçenekleriyle yeni akıllı telefonlarına kavuşacak. Vodafone online mağazası Vodafone.com.tr’ye özel kampanyada tüketiciler HONOR 8S’i 120 TL indirim sayesinde 12 ay taksit ile aylık 115 TL’ye, HONOR 8X’i ise 240 TL gibi dikkat çekici bir indirimle 12 ay taksitle aylık 178 TL’ye satın alabilecekler. Hem HONOR 8S hem de HONOR 8X, Vodafone online mağazasına özel olarak vade farksız 12 aya varan taksit seçeneğine sahip olacaklar.

HONOR 8S

HONOR 8S modeli, IPS panelli, HD+ (1520X720) çözünürlüğe sahip damla çentikli ve 5,71 inç genişliğindeki ekranıyla dikkat çekiyor. Daha fazla ışık yakalayabilmesi için F/1.8 geniş açıklıklı lens kullanan 13 MP arka kamerası düşük ışıklı ortamlarda dahi daha iyi ve keskin fotoğraflar vadediyor. Birden fazla SIM desteğine sahip olan HONOR 8S, 3020 mAh gücünde bataryası ile tüm gün boyunca şarj sıkıntsı olmadan kullanılabiliyor.

HONOR 8X

Kampanya kapsamındaki diğer model HONOR 8X ise çerçevesiz 6,5 inç büyüklüğü ve FHD+ (1080X2340) çözünürlüğündeki geniş ekranıyla daha sinematik ve detaylı bir görüntü vadediyor. Modern, şık ve estetik bir görünüme sahip olan HONOR 8X, yapay zeka desteğine sahip 20 MP + 2 MP kamera teknolojisi ile sadece gece değil, süper gece modu sayesinde karanlık ortamda da harika fotoğraflar çekilmesini mümkün kılıyor. 8 çekirdekli Kirin 710 yonga setine sahip olan HONOR 8X ile Player Unknown’s Battleground, Mobile Legends ve Crossfire gibi performans isteyen oyunlar yumuşak ve sorunsuzca çalışıyor.

HONOR 8S ve HONOR 8X indirimli fiyatları ve 12 aya varan vade farksız taksit seçenekleriyle sınırlı süreliğine Vodafone.com.tr’de