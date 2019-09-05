HONOR 9 Lite Okula Dönüş Kampanyasıyla 1.199 TL’ye A101’de

Çift mercekli ön kamerası sayesinde tüm özçekimleri bokeh efektiyle zenginleştiren HONOR 9 Lite, A101’in Okula Dönüş Özel Kampanyası kapsamında 1.199 TL kampanya fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, HONOR 9 Lite akıllı telefonun A101 Okula Dönüş Özel Kampanyasına dahil olarak 1.119 TL’ye satışta olacağını duyurdu.

Çift mercekli kamera sistemi

HONOR 9 Lite, 13 MP + 2 MP çift mercek sistemine sahip olan özçekim kamerasıyla bokeh efektine sahip, kristal netliğinde fotoğraflar çekiyor. Cihazın 13 MP ve 2 MP çift mercekli arka kamerasında ise PDAF hızlı odaklanma özelliği bulunuyor. Kullanıcılar, gelişmiş geniş açıklık modu sayesinde çektikleri fotoğrafın odağını daha sonra da ayarlama olanağı buluyor. Telefonda kullanılan akıllı güzellik algoritması, çekilen portre fotoğrafların daha çekici ve doğal görünmesini sağlarken, yüz hatlarını tanıyarak cinsiyete göre güzellik efektlerini özelleştirebiliyor.

3000 mAh batarya

HONOR’un çerçevesiz ekran geliştirme çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan HONOR 9 Lite, 5,2 inç ekranlı bir cihaz boyutunda 5,65 inç FullView ekran sunuyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranda oyun ve uygulamalardan en iyi kullanıcı deneyimi 3 GB RAM bellek ve 3000 mAh bataryayla sağlanıyor. Cihazın 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

1.199 TL fiyat etiketi

HONOR 9 Lite, A101 mağazalarında 1.199 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alıyor.