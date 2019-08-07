Honor Şimdi Vodafone’da

HONOR ve Vodafone iş birliğiyle düzenlenen yeni kampanya çerçevesinde HONOR 8 Serisi modelleri HONOR 8X, HONOR 8C ve HONOR 8S, özel fiyatlar ve vade fırsatıyla Ağustos ayında Vodafone mağazalarında satışa sunuluyor.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için Huawei Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, Çin’de 30 Temmuz günü satışa çıkan HONOR 9X akıllı telefonun ilk gününde 300 bin adet sattığını duyurdu. Tmall, JD ve Suning gibi online mağazalarda başlayan satışlarda sadece 2 dakikada 200 milyon Çin Yuanı (170 milyon TL) barajı aşıldı. HONOR 8X’in geçen yıl elde ettiği rekoru ikiye katlayan yeni model, ayrıca X serisi aygıtların tüm zamanlar rekorunu da kırmış oldu.

Vodafone online mağazasına özel kampanya

HONOR 8X, HONOR 8C ve HONOR 8S’yi kapsayan özel kampanya kapsamında Vodafone aboneleri avantajlı fiyat ve satın alma seçenekleriyle yeni akıllı telefonlarına kavuşacak. HONOR 8C ve HONOR 8S Türkiye’nin dört bir yanındaki Vodafone mağazalarında tüketiciye sunulurken, HONOR 8X Vodafone online mağazasına özel bir kampanyayla satılacak.

Akıllı telefonunu uygun fiyatlı, performans canavarı modellerle güncellemek isteyen Vodafone aboneleri, HONOR 8S’yi 12 aylık sözleşme yaparak ¬ayda 125 TL avantajlı fiyattan alabilecekler. HONOR 8C Vodafone abonelerine özel 12 aylık sözleşmeyle ayda 155 TL fiyatla sunulacak. Vodafone online mağazasına özel satılacak HONOR 8X ise ayda 200 TL taksitle 12 ay vadeli olarak tüketiciyle buluşacak.