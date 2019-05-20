HP Kullanıcıları Tarzlarını Yansıtacak!

HP kullanıcıları özel tasarım dizüstü bilgisayar kapakları ile tarzlarını yansıtıyor.

HP, seçili dizüstü bilgisayar ürünlerinin kapaklarını özel tasarımlarla kişiselleştirmek için büyük bir projeye imza atıyor. Proje hem tüketicilere hem de kurumsal müşterilere hitap ediyor.

Seçili HP ZBook İş İstasyonları, HP Pavilion ve OMEN by HP dizüstü bilgisayarlarını satın alanlar, yetenekli illüstratörlerin özel tasarımlarına ücretsiz sahip oluyor. Cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan tasarımlar, kullanıcıların tarzlarını yansıtmalarını sağlıyor.

HP, kişiselleştirme projesi kapsamında, İllüstratör M.K Perker ve Deniz Salaçin’in HP Pavilion dizüstü bilgisayar ve seçili HP Z Serisi İş İstasyonları için hazırladıkları özel tasarımlarla kullanıcılarının kişisel tarzlarını yansıtmalarını sağlıyor. M.K. Perker İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinin illüstrasyonuyla; Deniz Salaçin ise bir geometrik tasarım ve bir illüstrasyon çalışmasıyla projede yer alıyor. Cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan ve yapıştırıldıktan sonra iz bırakmadan çıkarılabilen tasarımlar, HP Pavilion ve OMEN by HP serisi dizüstü bilgisayarlarını ve seçili HP Z Serisi iş istasyonlarını satın alan kullanıcılara hediye edilecek.

Özgün ve renkli tasarımlar

HP, eSpora verdiği önemi kişiselleştirme projesine de taşıyor. Son iki yıldır teknoloji sponsorluğunu üstlendiği 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel tasarımları, OMEN by HP ve Pavilion Gaming bilgisayarlarla birlikte kullanıcılara sunuyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, tasarım ve mühendislik becerilerimizden yararlanarak, sektörde çıtayı yükseltmeye ve heyecan verici cihazlar üretmeye devam ediyoruz. Buna ek olarak, kişiselleştirme projemizle kullanıcıların kendi beğeni ve istekleri doğrultusunda onları özel hissettirecek tercihler sunuyoruz. Projemiz kapsamında ülkemizin yetenekli tasarımcılarıyla işbirliği yaparak, birbirinden özgün ve renkli tasarımları kullanıcılarımıza sunuyor ve her geçen gün daha da artan talebe cevap vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Proje kapsamında kapak tasarımları Büyük Baskı Merkezi’nde HP L3200 Latex yazıcılar ile basıldı. Bu yazıcılar su bazlı olmaları sebebiyle sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu baskı çözümleri sunuyor.

Pavilion ve OMEN by HP serisi ile birlikte hediye edilecek tasarımların dağıtımı MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili perakende mağazalarında yapılacak. HP ZBook x2, ZBook 15 G5, ZBook x360 G5 MS modelleriyle uyumlu tasarımlar da, bu modelleri yetkili HP iş ortaklarından satın alan müşterilere hediye edilecek.