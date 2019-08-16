Huawei, 2025 Yılı İçin 10 Mega-Trend Tahminini Açıkladı

Huawei, veriler ve günlük kullanım örneklerinden yola çıkarak akıllı teknolojinin her sektöre nasıl nüfuz ettiğini gösteren Global Endüstri Vizyonu Raporu’nu yayınladı. 5G kapsamı, yapay zeka (AI), ev robotu ve akıllı asistan kullanım oranları da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceğimizi şekillendirecek 10 mega-trend tahminini açıkladı.

2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, geleceğimizi şekillendirecek 10 mega-trendi şu şekilde açıkladı:

Botlarla yaşamak

Son gelişmeler, algısal yapay zeka ve ağ teknolojileri, çeşitli ev ve kişisel senaryolarda robotiklerin kullanım oranını yükseltiyor. Global Endüstri Vizyonu (GIV), 2025 yılına geldiğimizde ev robotu kullanım oranının yüzde 14’e ulaşacağını öngörüyor.

Üstün görüş

5G, VR / AR, makine öğrenmesi ve diğer gelişen teknolojilerin gelişmesi, iş dünyası ve kültürlerimiz için yeni manzaralar açarak mesafelerin kalkmasını ve tarihin ötesini görmemizi sağlayacak. GIV, AR / VR kullanan şirketlerin oranının yüzde 10’a yükseleceğini tahmin ediyor.

Sıfır arama

Veri odaklı ve sensör donanımlı cihazlar ihtiyaçlarımızı öngörmeye başladığında, bilgi bizi bulacak. Gelecekteki aramalar buton gerektirmeyecek, kişisel sosyal ağlar zahmetsizce oluşturulacak. GIV, akıllı cihaz sahiplerinin yüzde 90’ının akıllı kişisel asistanlar kullanacağını öngörüyor.

Akıllı sokaklar

Akıllı ulaşım sistemleri insanları, araçları ve altyapıyı birbirine bağlayarak sıfır tıkanıklık, hızlı acil durum müdahalesi ve hayatı daha kolay hale getirecek diğer işlevleri yaratıyor. GIV, araçların yüzde 15’inin nesnelerin interneti ile bağlantılı olacağını öngörüyor.

Botlarla çalışma

Günümüzde birçok endüstriyi dönüştürmeye devam eden akıllı otomasyon, daha tehlikeli, yüksek tekrarlı ve hassasiyetli görevleri üstlenecek. GIV, her 10.000 çalışan için sektörde 103 robot olacağını öngörüyor.

Arttırılmış yaratıcılık

Bulut teknolojisi ve yapay zeka, bilimsel deney ve inovasyon maliyetini azaltacak ve herkes için uygun bir potansiyel yaratacak. GIV, büyük şirketlerin yüzde 97’sinin AI (Yapay Zeka) kullanacağını öngörüyor.

Kesintisiz iletişim

AI (Yapay Zeka) ve büyük veri analizi, şirketler ve müşteriler arasında kesintisiz iletişim kurarak dil engellerini ortadan kaldırıyor. Doğruluk ve güven yarının iletişimini destekleyecek. GIV, işletmelerin ürettikleri verinin yüzde 86’sını tamamen kullanacaklarını öngörüyor.

Simbiyotik ekonomi

Global şirketler, birleşik erişim platformlarında dijital teknoloji ve akıllı uygulamaları benimsiyorlar. Bu ise daha fazla iş birliği, kaynak paylaşımı, daha güçlü küresel ekosistemler ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor. GIV, her şirketin her yerde bulut teknolojisi kullanacağını ve iş uygulamalarının yüzde 85’inin bulut tabanlı olacağını öngörüyor.

5G’nin hızlı yayılımı

5G daha önceki kablosuz internet seçeneklerinden çok daha hızlı indirme gücüne sahip. GIV, dünya nüfusunun yüzde 58’inin 5G’ye erişebileceğini öngörüyor.

Global dijital yönetim

Dijital teknolojideki gelişmeler, paylaşılan veri standartları ve veri kullanımı ilkeleri ile dengelenecek. GIV, yıllık küresel veri hacminin 180 ZB’ye (1 ZB = 1 trilyon GB) ulaşacağını tahmin ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Huawei ICT Enterprise CMO’su Kevin Zhang: “İnsani keşif asla durmayacak. Şimdiki görüşlerimizi, gördüklerimizin ötesine koymalı ve geleceğe bakmalı, inovasyondan icada geçmeliyiz. Tüm endüstriler AI(Yapay Zeka), 5G, bulut bilişim ve diğer yeni teknolojileri benimsediğinde yüksek büyüme oranıyla akıllı bir geleceğe sahip olabiliriz. Huawei olarak, toplum için her koşulda bağlantıyı sağlayan akıllı teknolojiyi geliştirmeye kararlıyız.” dedi.