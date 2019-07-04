Huawei, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri’nden Birincilikle Döndü

HUAWEI’nin P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonu, Avrupa Donanım Birliği tarafından 2019’un En İyi Akıllı Telefonu olarak ilan edildi.

P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri 2019’daki (European Hardware Association Awards 2019) En İyi Akıllı Telefon kategorisinde en üst sırada yer aldı. Ödül alması beklenen cihazlar, Avrupa’nın önde gelen teknoloji yayınlarından 100’ün üzerinde deneyimli editör tarafından incelendi, aday gösterildi ve ardından mevcut en iyi donanım için oy kullanıldı.

Büyük ödül HUAWEI P30 Pro’nun

Geçen yılın En İyi Akıllı Telefon Ödülü HUAWEI P20 Pro’ya ve bu yılın en büyük ödül ise HUAWEI P30 Pro’ya verildi.

Bir dizi yenilikçi özellik, HUAWEI’nin SuperSpectrum Sensörü, optik SuperZoom Lensi ve yeni bir Uçuş Süresi (ToF) Kamerası – Gelişmiş Optik ve AI görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde P30 Pro pek çok üst editörden tam puan aldı.

Avrupa Donanım Birliği üyesi yayınları 10 yıldan daha uzun bir süre önce 250.000’den fazla teknik makale yayınladı. Avrupa Donanım Birliği’nin piyasaya bu türden bir bakış açısı sağlayacak şekilde konumlandırılmasını sağlayan bilgi ve tecrübe budur.

Avrupa Donanım Birliği, Huawei’nin galibiyeti için yaptığı açıklamada, “HUAWEI bir kez daha Avrupa Donanım Birliği’nin En İyi Akıllı Telefon Ödülü’nü elde ettiği için çok mutluyuz. P30 Pro’nun hak ettiği galibiyet, akıllı telefon pazarda en iyi olduğunu, gerçekten oyunu değişmekte olan bir ürün olduğunu kesinleştirmiştir. Kendilerini kutlarız” denildi.