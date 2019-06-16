Huawei Dünyanın En Değerli 47. Markası Oldu

Huawei Dünyanın En Değerli 47. Markası Oldu

Huawei lider global marka endeksindeki konumunu güçlendirirken, marka değerini de artırdı. BrandZ’in, WPP’nin araştırma kolu Kantar tarafından yıllık yayınlanan “En Değerli 100 Küresel Marka” çalışması, marka değerinde yüzde 8’lik bir artışla Huawei’yi 47. sıraya (geçtiğimiz yıldan bir sıra yüksek) yerleştiriyor. Huawei 4 yıldır ilk 50’deki yerini güçlendirerek korumaya devam ediyor.

Önde gelen analiz firması IDC’nin en son “Dünya Çapında Mobil Cihazlar” raporunda da belirttiği gibi, Huawei sevkiyatlarında yüzde 50’den fazla yıllık büyüme kaydeden tek firma oldu. Ayrıca, firmanın odağını mobil cihazlar dünyasındaki gücünü artırmaya yöneltmesiyle lider ile aradaki mesafeyi kapattığı ve iki numaralı pozisyonunu güçlendirdiği de raporda yer alıyor.

Sevkiyat hacimlerinde artış

IDC’ye göre Huawei, şu anda akıllı telefon kategorisindeki küresel pazar payının yüzde 19’una sahip ve 2019’un ilk çeyreğinde sevkiyat hacimlerinde artış yaşayan tek akıllı telefon satıcısı oldu.

Huawei’nin başarısı, küresel tüketici ekonomisinde başarılı olan Çinli markaların daha geniş bir yönelimine ışık tutuyor. BrandZ’in raporuna yeni giren dokuz şirketten dördü Çin menşeili ve şu anda ilk 100’de 15 Çinli şirket var.