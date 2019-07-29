HUAWEI, En İyi Müşteri Deneyimini Sunan Cep Telefonu Markası Oldu

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi. Şikayetvar.com’un istatistik raporlarına göre Huawei, 2019 yılının ikinci çeyreğinde, Toplam Müşteri Deneyimi ve tüm pozitif alt kırılımlarında birinci oldu.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu. 2017’den beri sıralamada ilk 3’te yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılın ikinci çeyreğinde en iyi marka unvanını aldı.

Dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Huawei, daha iyisini yapma motivasyonunu ve gücünü tüketiciden alan bir marka. Bu yaklaşım da her koşulda müşterimizin yanında olmamızı gerektiriyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını analiz ederek inovasyona ve müşteri memnuniyeti projelerine yaptığımız yatırımlar sayesinde, bugün milyonlarca memnun müşterimiz var. Türkiye’de de tüketicilerin son derece dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet duygusu söz konusu. Bu ödül de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu’nun buradaki operasyonlarında, bu aidiyet duygusuna özveri ile karşılık verdiğini işaret ediyor. Bugün pazarda sadece teknolojiyi geliştirmek değil, satışı gerçekleşen ürünün arkasında durabilmek de son derece kritik bir başarı faktörü. Bu işlevi başarıyla yerine getiren ekip arkadaşlarıma da içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

95.396 markanın yer aldığı, 4,1 milyon kayıtlı kullanıcının 60 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Şikayetvar.com, geniş ve etkin kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için en güvenilir müşteri deneyimi analizlerini gerçekleştiriyor. Daha önce 8 Mart günü düzenlenen ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019 ödül töreninde Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü kazanmıştı.