Huawei Freebuds 3, Ekim Ayında Türkiye’de

Huawei, yeni FreeBuds 3 gerçek kablosuz stereo kulaklıklarını Berlin’deki IFA 2019 teknoloji fuarında duyurmuştu. Birinci sınıf ses pazarına yeniden odaklanılmasını sağlayan ve özel Kirin A1 yongasıyla güçlendirilen yeni bir Ses Stratejisi başlatan FreeBuds 3, yeni bir akıllı ses dünyasını temsil ediyor.

Kirin A1 yongası, FreeBuds 3 için üstün sesler sunmak için olağanüstü dijital ses işleme tekniklerini, muhteşem müzik ve ses üretimi için yüksek hassasiyetli bir sürücü ile eşleştiren teknolojik olarak gelişmiş bir yaklaşımı benimsiyor. Ayrıca, Kirin A1 çipiyle çalışan yeni akıllı kulaklıklar sınıfında lider özellikler olan basit ve sabit bağlantı, ultra düşük gecikme süresi ve gürültü kontrolüne etkileyici bir yaklaşıma sahip.

Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2019 fuarında tanıtılan FreeBuds 3 kablosuz kulaklıklar, Android Authority, Android Headlines, SoundGuys, Gadget Match, Gear Diary, GEEKSPIN, Popular Mechanics, Stuff, TalkAndroid, TechAdvisor ve SlashGear yayınlarından “IFA 2019’un En İyisi” ödüllerini alarak toplam 11 ödülün sahibi oldu.

HUAWEI Kirin A1 çipi

Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çiptir. Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük kaplama alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli ve güçlü bir şekilde yapabilir.

Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3’ün sağlamlık ve bağlantı kolaylığı için eşsiz olmasını sağlar. İletişim alanındaki akıllı uyarlanabilen frekans atlamalı teknolojinin getirdiği Huawei’nin yeni nesil Bluetooth sinyal seçim algoritması ile birleştiğinde, Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebilir ve serbest bir kanala atlayabilir. Bu özellik, çevresel değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmasını ve daha yüksek parazit önleyici yetenekler elde edilmesini sağlar.

Huawei’nin kendinden eşzamanlı ve çift kanallı Bluetooth’u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağladı. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin verirken, cihaz ve iki kulaklık arasında parazitsiz doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190ms ultra düşük seviyede kalıyor ve FreeBuds 3’ü, sürükleyici bir oyun deneyimi için anında akustik geri bildirim isteyen oyuncular için mükemmel bir kablosuz kulaklık haline getiriyor.

Doğadan esinlenen yeni estetik tasarım

HUAWEI FreeBuds 3, cebe rahatça sığacak ve avuç içine kolayca oturacak şekilde tasarlanmış yuvarlak bir şarj çantası içinde bulunuyor.

Ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımı ile HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulakta tutmasını sağlayan konforlu ve sağlam bir kullanım sağlıyor. Şık tasarımlı HUAWEI FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla tamamlanan minimal ancak modern bir tasarım sunuyor.

Estetik, ergonomik ve akustik faydaya sahip yeni form faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar, HUAWEI FreeBuds 3 için Dolphin Bionic Design’ı ortaya çıkarttı. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte, dinleyici için ses kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Gürültü engellemeye akılcı yaklaşım

Huawei, Kirin A1 yongası için gelişmiş bir Ses Dijital Sinyal İşlemcisi geliştirdi. Yonga, ses işleme frekansında sunduğu 356 MHZ’e varan oranları ile endüstriye öncülük ediyor. Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, HUAWEI FreeBuds 3’ün diğer tarafın daha net duymasını ve yüksek kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

HUAWEI FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde edilir. ANC işlevini açmak / kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurularak, kalabalık metroda veya gürültülü bir restoranda bile kristal netliğinde müziğin keyfi çıkartılabilir.

Stüdyo kalitesinde ses

HUAWEI FreeBuds 3’teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine zekice yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı.

Tüm gün dayanan pil süresi

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan HUAWEI FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

FreeBuds 3, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Ekim ayında Türkiye’deki tüketiciler ile buluşacak.