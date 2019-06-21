Huaweı Idea Cloud Yarışması Bulut Uygulamalarının Gelişimini Teşvik Ediyor

HUAWEI’nin ve bilişim dünyasının önde gelen AR-GE merkezleri arasında yer alan HUAWEI Türkiye AR-GE Merkezi, bulut bilişim özelindeki projelerin teşvik edilmesi ve geleceğe taşınması amacıyla “Huawei Idea Cloud” yarışmasını hayata geçirdi.

Üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar tüm eko-sisteme açık olan yarışma platformu, geleceğin bulut yazılım ve uygulamalarının gelişimine destek olmayı amaçlıyor.

Geniş bir kitle davetli

Türkiye’de bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimini teşvik eden bir yarışma olarak öne çıkan “Huawei Idea Cloud”, genç katılımcılardan, serbest geliştiricilere ve sektör profesyonellerine kadar uzanan geniş bir kitleyi, yenilikçi bulut bilişim fikirleri ve uygulamaları geliştirmeye davet ediyor.

“Huawei Idea Cloud” katılımcıları yarışmaya birden fazla proje ile de başvuru yapabiliyor. Yarışmacılar; sunum içeriklerinin yanı sıra, projeleri kapsamında hazırladıkları kod ve modellemeleri de sunabilecekler.

Ödül Huawei P30 Pro

7 Temmuz tarihine kadar başvurulabilecek olan “Huawei Idea Cloud” yarışmasının finalistleri ise 14 Temmuz’da belli olacak. Finalistler 15 – 21 Temmuz arasında proje içeriklerini paylaşabilecek. Kazanan projeler ise 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile duyurulacak. “Huawei Idea Cloud” yarışması sonunda birinci olan proje Huawei P30 Pro, ikinci olan proje Huawei P30, üçüncü olan proje ise Huawei Watch GT ile ödüllendirilecek.