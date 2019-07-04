Huawei InFocus Awards 2019 Fotoğrafçılık Yarışması Başlıyor!

Huawei’nin İskandinavya, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde gerçekleştirdiği InFocus Ödülleri, fotoğrafçılık becerilerini test etmek ve yeteneklerini dünyaya göstermek isteyen Huawei kullanıcıları için harika bir fırsat sunuyor.

Akıllı telefonların sürekli gelişiminin ve üst düzey görüntü oluşturma deneyiminin peşinde olan Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vaat eden yetenekleri onurlandırmak için Huawei InFocus Ödülleri 2019 adı verilen fotoğraf yarışmasını başlatıyor.

Yarışma toplamda 6 kategoriden oluşuyor: #Duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış bir kategori olarak: Şimdinin Hikayesi. InFocus Awards, yarışmaya özel web sitesi üzerinden ilgili kategorilerden birine ait çalışmalarını sunabilecek tüm Huawei kullanıcılarına açık.

Çevremizdeki keşfedilmemiş güzellikler

Her dakika ve her saniye insanlar, hayvanlar, yerler ve duygular tarafından yaratılan güzel anlarla dolu. Projenin harekete geçme çağrısı etrafta keşfedilmemiş güzelliği bulmak ve bunları fotoğraflamak üzerine kurulu. Huawei, insanları dünyada çok daha fazla gizli güzellik olduğunu görmeye teşvik ediyor. Tek gereken Huawei akıllı telefonları ile bu gizli güzellikleri keşfetmek ve yakalamak.

Dünya ayrıca uzak konumlarından dolayı daha önce fotoğraflanmamış ya da iyi bilinen simge yapılara ve turistik yerlere nazaran daha güzel olarak kabul edilen yerlerle dolu. Bu nedenle Huawei, çoğu kişinin Kanada, İskandinav ve Avusturya’nın vahşi doğasında görme veya fotoğraf çekme şansı bulamadığı yerleri araştırdı. Bu daha az bilinen konumların keşfedilmemiş güzelliği, Huawei P30 Pro’nun dörtlü Leica kamerasıyla gün yüzüne çıktı.

Kazananlar halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, yarışmaya katılanlar da dâhil olmak üzere her internet kullanıcısının 11 Ağustos 2019 tarihine kadar en sevdikleri görseller için oy kullanma hakkına sahip olduğu özel bir web sitesinde sunulacak.

Bir sonraki aşamada en iyi eserler, uzmanlardan ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan özenle seçilmiş bir jüri tarafından değerlendirilecek. Aralarında Türkiye’den mimar ve fotoğraf sanatçısı Yener Torun’un da olduğu jüri üyeleri aşağıdaki gibidir:

YANMIN WANG – Yanmin Wang, Huawei İskandinavya, Orta ve Doğu Avrupa Tüketici Grubu Başkanı.

– Yanmin Wang, Huawei İskandinavya, Orta ve Doğu Avrupa Tüketici Grubu Başkanı. MARCIN TYSZKA – Polonya’nın en ünlü moda fotoğrafçısı. Küçüklüğünden beri fotoğraf sanatından büyülendiğini söyleyen Tyszka, dünyanın her yerinde kampanya fotoğraflayarak profesyonel hedefine ulaştığını söylüyor. Vogue L’Officiel, Elle, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Cosmopolitan, Instyle, Glamor, Marie Claire ve Tatler gibi dünyaca ünlü moda dergilerinin kapak fotoğraflarının yanında, Mang L’oreal, Carita, Pantene ProV, Chanel, Reserved, Revlon ve Apart gibi nice kozmetik markasının reklamlarına imza attı.

– Polonya’nın en ünlü moda fotoğrafçısı. Küçüklüğünden beri fotoğraf sanatından büyülendiğini söyleyen Tyszka, dünyanın her yerinde kampanya fotoğraflayarak profesyonel hedefine ulaştığını söylüyor. Vogue L’Officiel, Elle, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Cosmopolitan, Instyle, Glamor, Marie Claire ve Tatler gibi dünyaca ünlü moda dergilerinin kapak fotoğraflarının yanında, Mang L’oreal, Carita, Pantene ProV, Chanel, Reserved, Revlon ve Apart gibi nice kozmetik markasının reklamlarına imza attı. NIKOLAJ THANING RENTZMANN – 28 yaşındaki Nikolaj Thaning Rentzmann, Kopenhag merkezli bir fotoğraf sanatçısı. 2015 yılında Danimarka Medya ve Gazetecilik Okulu’nda Fotoğraf İletişimi eğitimi aldı. Dünyanın dört bir yanından birçok farklı kuruluşa ve çeşitli moda dergilerinde serbest fotoğrafçı olarak çalışıyor. Farklı kültürleri ve manzaraları yakalamayı seviyor ve dünyayı dolaşıp deneyimlerini Instagram’da 150.000 takipçisi ile paylaşıyor.

– 28 yaşındaki Nikolaj Thaning Rentzmann, Kopenhag merkezli bir fotoğraf sanatçısı. 2015 yılında Danimarka Medya ve Gazetecilik Okulu’nda Fotoğraf İletişimi eğitimi aldı. Dünyanın dört bir yanından birçok farklı kuruluşa ve çeşitli moda dergilerinde serbest fotoğrafçı olarak çalışıyor. Farklı kültürleri ve manzaraları yakalamayı seviyor ve dünyayı dolaşıp deneyimlerini Instagram’da 150.000 takipçisi ile paylaşıyor. EMMA SVENSSON – Emma Svensson, İsveçli profesyonel bir fotoğrafçı. 19 yaşındayken konser çekmeye başladı ve bir konser fotoğraf ajansı olan Rockfoto’yu kurdu. Takip eden 10 yıl boyunca 3500’den fazla konseri canlı fotoğrafladı. Günümüzde moda ve portreleri fotoğraflıyor ve kendi prodüksiyon şirketini işletiyor. Dünyanın en ünlü markaları için moda fotoğrafları çeken Emma’nın en sevdiği konu güçlü görsel kimliği olan sanatçıları kendi kadrajıyla ölümsüzleştirmek.

– Emma Svensson, İsveçli profesyonel bir fotoğrafçı. 19 yaşındayken konser çekmeye başladı ve bir konser fotoğraf ajansı olan Rockfoto’yu kurdu. Takip eden 10 yıl boyunca 3500’den fazla konseri canlı fotoğrafladı. Günümüzde moda ve portreleri fotoğraflıyor ve kendi prodüksiyon şirketini işletiyor. Dünyanın en ünlü markaları için moda fotoğrafları çeken Emma’nın en sevdiği konu güçlü görsel kimliği olan sanatçıları kendi kadrajıyla ölümsüzleştirmek. YENER TORUN – Yener Torun 1982 yılında Turhal’da doğdu ve şu anda İstanbul’da yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu. 2014 yılında Instagram hesabı @cimkedi’de şehrin az bilinen ya da unutulmuş sokaklarına yer veriyor. Son yıllarda takipçilerine The Guardian, The Washington Post, El PaisSemenal gibi çalışmalarına yer veren uluslararası saygınıkta yayınlar eklendi. 2015’den bu yana profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyor ve işleri sayısız galeri ve fuarlarda sergileniyor. Yener’in işlerinde en göze çarpan detay kompozisyonlarında düz zeminler tercih etmesi ve derinlik yerine düz çizgiler ve renkleri vurgulaması. Yener şehir silüetini farklı bir boyuta taşıyor, mimariyi geometrik bir soyutlukta ele alıp soyutlaştırılmış mimari öğeleri bambaşka bir şekilde kullanarak adeta alternatif bir gerçeklik sunuyor.

– Yener Torun 1982 yılında Turhal’da doğdu ve şu anda İstanbul’da yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu. 2014 yılında Instagram hesabı @cimkedi’de şehrin az bilinen ya da unutulmuş sokaklarına yer veriyor. Son yıllarda takipçilerine The Guardian, The Washington Post, El PaisSemenal gibi çalışmalarına yer veren uluslararası saygınıkta yayınlar eklendi. 2015’den bu yana profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyor ve işleri sayısız galeri ve fuarlarda sergileniyor. Yener’in işlerinde en göze çarpan detay kompozisyonlarında düz zeminler tercih etmesi ve derinlik yerine düz çizgiler ve renkleri vurgulaması. Yener şehir silüetini farklı bir boyuta taşıyor, mimariyi geometrik bir soyutlukta ele alıp soyutlaştırılmış mimari öğeleri bambaşka bir şekilde kullanarak adeta alternatif bir gerçeklik sunuyor. VUTHEARA KHAM– VuThéara Kham, Kamboçyalı kökenli bir Fransız fotoğrafçı. Gençliğinden bu yana, sanat, müzik ve kaykay tutkusunun yanında grafik tasarıma özel ilgisini zamanla geliştirdi. 2007’de Paris’e geldiğinde, 2011 yılına kadar web tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. Instagram ile fotoğrafçı yönünü keşfetti ve bugün bir milyondan fazla takipçisi ile en popüler profillerden biri. Kompozisyonlarındaki ışık ve grafiklerle tanınan fotoğraf tarzı Paris ve dünya sokaklarını yansıttığı kendine has kareleri ile ünlü.

Yarışmada birçok ödül sahibini bulacak

Büyük Ödül’ün kazanan fotoğrafının sahibi, Huawei MateBook 13, Watch GT ve 10.000 Euro ödülün yanı sıra, TripAdvisor’dan 250 dolar değerinde hediye çeki ile birlikte fotoğrafının aşağıdaki TripAdvisor ülke sayfalarında bir hafta boyunca yayınlanma hakkını kazanacak: İsveç, Polonya, Danimarka, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye.

Ödüller