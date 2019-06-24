HUAWEI Yenilik Araştırma Programı Yeni Fikirleri Destekliyor

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, BT alanında yenilikçi araştırmalar yapan üniversiteler ve araştırma kurumları için HUAWEI Yenilik Araştırma Programı (HYAP) adlı yeni bir finansal destek programı başlattı.

Çin’den sonra, HUAWEI’nin en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye’de bulunuyor. Önde gelen üniversitelerde ve enstitülerde yürütülen bilimsel çalışmalar HUAWEI Yenilik Araştırma Programı (HYAP) ile desteklenirken, uzun vadeli Ar-Ge iş birliklerine ve finansal desteğe de olanak tanınıyor.

Yüzlerce Türk mühendis dijital dönüşüme katkıda bulunuyor

Türkiye’de faaliyetlerine 2010 yılında başlayan HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, 500’den fazla Türk mühendis ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaya devam ediyor. HUAWEI Yenilik Araştırma Programı, BT segmentinde yenilikçi araştırma yapan önde gelen üniversitelere ve araştırma enstitülerine, HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından sağlanan finansal destekleri kapsıyor.

Program kapsamında öne çıkan proje alanları ise şunlar: Görüntü / Video İşleme, Yüzey İzleme, Stabilizasyon, Oklüzyon İşleme, Dönüşüm Matrisi Tahmini, Atış Sınır Tespiti, Aksiyon / Etkinlik Tanıma, Anahtar Nokta Tespiti, Nesne Tanıma, Yüz / Plaka Tanıma, Yüz Animasyonu, Ses Kaynağı Sınıflandırması, Konuşma Tanıma.

Üniversitelerde veya diğer araştırma enstitülerinde çalışan akademisyenler ve araştırmacılar, internet üzerinden programa kolayca başvurabiliyor.