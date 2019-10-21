Huawei’den GSM Şirketlerine Ticari 5G Tüyoları

Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi CEO’su Ryan Ding şirketin önemli küresel etkinliklerinden Global Mobil Geniş Bant Forumu 2019’da (MBBF 2019) gerçekleştirdiği açılış konuşmasında hem tüketiciler hem de dikey endüstriler özelinde 5G’ye yüksek bir talep olduğunu söyledi. Dünya çapında önemli oranda 5G ürünün piyasaya sürülmeye başlandığını söyleyen Ding, GSM şirketlerinin 5G’yi ticarileştirilebilecek hizmetleri hızla geliştirerek, 5G’den önemli gelirler elde edebileceğinin de altını çizdi.

Global Mobil Geniş Bant Forumu, bu yıl da küresel iletişim sektörünü bir araya getirdi. Zürih’te gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi CEO’su Ryan Ding, “5G’de Ticari Başarıyı Yakalamak” temalı sunumunda, geniş band alanındaki gelişmeleri değerlendirirken, şirketin bu kapsamdaki güncel faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Ryan Ding, yalnızca bir yıl gibi kısa bir sürede; standartların, spektrumun ve cihazların 5G’ye hazır hale geldiğini ve bunun son 30 yıldır mobil iletişim araçlarında ilk kez karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi.

Küresel GSM şirketleri, 5G ağlarını ticari pazara sunmak için yarışıyor

Ryan Ding konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “2019’un başlarında, Güney Kore 5G hizmetini veren ilk ülke oldu. Bundan kısa bir süre sonra ise Çin 5G hizmetlerini başlattı ve 2020’nin sonuna kadar 600 ila 800 bin 5G baz istasyonu inşa etmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Bugün, küresel GSM şirketleri 5G ağlarını ticari pazara sunmak için yarışıyor. Şimdiye kadar, dünya genelinde 56 şirket 5G ağı kurdu ve 40 şirket 5G hizmetini başlattı. Huawei bu süreçte 60’dan fazla 5G sözleşmesine imza attı ve 400.000’den fazla 5G antenin sevkiyatını gerçekleştirdi.”

5G kapsamındaki servislerin, gelecek yıllarda büyük bir endüstriyel gelişme faktörü olacağını söyleyen Ding, GSM şirketlerinin aşağıdaki üç iş alanında 5G’den önemli gelirler elde edebileceğini belirtti.

“Tüketici pazarında, 5G’nin band genişliği ve düşük gecikme süresi, bu servisleri yeni bir seviyeye taşıyacak. 5G, AR / VR, canlı yayın, video ve oyun gibi yeni hizmetleri hayata geçirerek, kullanıcıların da bütçe ayıracağı yeni deneyimler sunacak. GSM şirketleri bu süreçte farklı gecikme süreleri için farklı ücretler talep ederek, kazanç elde etmeye yönelik yeni ölçütler yaratabilir ve yerel pazara yönelik katma değerli içerikler sağlayabilir. GSM şirketleri ayrıca, 5G abonelerini artırmak için ilgi çekici 5G servis paketleri de tasarlayabilirler. Bu hem şirketler hem de tüketiciler için kazanç olacaktır.”

“Ev geniş band piyasasında, dijital uçurumun kapanması ve geniş band hızlarının arttırılması bir zorunluluktur ve 5G’nin ticari dağıtımında yeni bir iş hedefidir. Avrupa’da bugün yaklaşık 70 milyon hane bu hizmetlerden yoksun durumda. GSM şirketleri, ev geniş band erişimindeki sorunları hızla çözmek için hem sabit hem de kablosuz fiber sistemlerini kullanabilirler. Huawei, önde gelen birçok firmaya, 5G’de yeni büyüme fırsatları sunarken, hanelerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için de 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) kullanarak, fiber benzeri bir geniş band ürünleri sunmalarına yardımcı oldu.”

“B2B pazarında, birçok endüstri 5G’yi benimsiyor ve 5G’nin yüksek performansla dijital dönüşümü mümkün kılmasını bekliyor. Bir işletme için band genişliği, güvenilirlik ve uçtan uca gecikme sürelerinin kontrolü gibi kriterler son derece önemlidir. Bu ihtiyaçlar, farklı endüstrilerin gereksinimlerini karşılamak açısından şirketler için de önemli fırsatlar anlamına gelir.”

Ryan Ding, GSM şirketlerinin B2B dönüşümü için yeni ağ yetenekleri, operasyonel yetenekler ve iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Ding, “Bu geleceği inşa etmek için GSM şirketleri, regülasyon kurumları, dikey endüstrinin aktörleri, ekipman satıcıları ve sistem entegratörleri birlikte çalışmalıdırlar” dedi.

Huawei Mobil Geniş Bant Forumu 2019, GSM şirketlerinden, dikey sektörlerden, ekipman üreticilerinden, standart organizasyonlardan, analist firmalardan ve medyadan 1.500’den fazla temsilciyi bir araya getirdi. Forumun sergileme alanlarında; 5G teknolojisine yönelik ticari çözümler, 5G destekli bulut AR / VR sistemleri, 8K yayın, bulut oyun ve 5G destekli uzaktan yönetim sistemleri de dahil olmak üzere; bireysel tüketiciler, evler ve işletmeler için zengin deneyimlere yer verildi.