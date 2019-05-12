Huawei’nin Paylaşım Teknolojisi OneHop MateBook 13’lerde Devrim Yaratıyor!

HUAWEI MateBook 13’ler ile tüketicinin kullanımına sunulan yeni paylaşım teknolojisi OneHop, bilgisayar ve telefonu birleştiriyor. NFC teknolojisi üzerine temellendirilen OneHop ile sanki aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak artık çok kolay.

HUAWEI MateBook 13, kullanıcıyı sanatsal, yenilikçi ve akıllı en son teknoloji ürünleriyle buluşturuyor. Bu devrim niteliğindeki dizüstü bilgisayar, akıllı cihazlar ve bilgisayarların birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceklerini ve bağlantı kurabileceklerini yeniden tanımlıyor.

Tek dokunuşla paylaşım

OneHop, Android işletim sistemli ve NFC bağlantı teknolojisine sahip HUAWEI modelleri ile Office dosyaları ve PDF’ler gibi belgeleri, fotoğrafları, görüntüleri, metinleri ve videoları tek dokunuşla paylaşma imkanı sunuyor. MateBook 13’e telefon ile tek bir dokunuşla ekranda bulunan içerikler aktarılabiliyor. Herhangi bir menü veya ek işlem gerektirmeyen bu aktarma teknolojisinin çalışması için, NFC destekli HUAWEI marka akıllı telefonlar ile daha önce MateBook 13’ün eşleştirilmiş olması yeterli olacak.

Dizüstü bilgisayar ekranındakileri anında kaydetmek isteyenler kullandıkları Android telefonu sallayıp, ardından dizüstü bilgisayara dokundurarak ekranının 60 saniyelik kaydını otomatik olarak alabiliyorlar. Ekran görüntüleri doğrudan telefon üzerine kaydediliyor ve sonrasında her türlü işlem yapılabiliyor.

PC Manager 9.1 ve üzeri yazılıma sahip HUAWEI MateBook 13, metin kopyalayıp yapıştırma özelliklerini de destekliyor. Sanki aynı cihazmış gibi çalışan ürünlerin arasında metinler kopyalanıp yapıştırılabiliyor. Aynı şekilde akıllı telefondan bilgisayara video aktarımı da desteklenen paylaşım özellikleri arasında bulunuyor.

10 parmak dokunma desteği

HUAWEI MateBook 13, 3:2 ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen 4,99mm inceliğinde çerçeveye sahip olacak şekilde tasarlanmış çarpıcı bir FullView ekrana sahip.

FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren HUAWEI MateBook 13, üstün taşınabilirlik, yüksek performans ve şık bir dizüstü bilgisayar arayan tüketiciler için mükemmel bir araç olarak öne çıkıyor.

MateBook 13 fiyatı

MateBook 13, 5.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile tüketiciler ile buluşuyor.