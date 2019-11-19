Akakçe IDC Dijital Perakende Zirvesi 2019’da İki Ödül Birden Kazandı

Türkiye’nin ilk karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, e-ticarette dijital kanal farkını ortadan kaldıran ‘Broşür’ projesiyle IDC DigitalRetailSummit 2019’da ‘Çoklu Kanal Çözümleri’ ve ‘Müşteri Deneyimi’ kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Türkiye’de e-ticaretin referans noktası Akakçe,International Data Corporation (IDC) tarafından organize edilen DigitalRetailSummit2019’da‘Broşür’ projesiyle Çoklu Kanal Çözümleri(Multi-Channel Solutions) ve Müşteri Deneyimi (CustomerExperience) kategorilerinde ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Akakçe, kendi geliştirdiği tarama ve katalog sistemi ile broşürler yayına çıkar çıkmaz bunları online dünyanın fiyatlarıyla bir araya getirerek, tüketici için en anlaşılır şekilde yayınlıyor. Online ve offline perakende arasında köprü görevi üstlenen proje sayesinde aylık trafiğine 1 milyonun üstünde yeni kullanıcı ekleyen ve 3,5 milyon ekstra sayfa gösterimi kazanan Akakçe, bu başarısını IDC’den aldığı iki ödülle taçlandırdı.

En güncel broşürler Akakçe Aktüel’de!

Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, ‘Broşür’projesini,e-ticarette yaşanan dijital kanal farkını ortadan kaldırmak ve e-ticaretin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla başlattıklarını söyledi.

Türkiye’de e-ticaretin toplam perakende içindeki payının arttığını vurgulayan Genel Müdür Karataş, şunları kaydetti: “Dünya ortalamasının altında kalan bu büyüme Türkiye için yeterli değil. Bunun en önemli nedeni, değişik gelir gruplarının e-ticarete ilgisiz kalmasıdır. Broşür projesiyle bir taraftan konvansiyonel e-ticaret kullanıcısına broşür bilgisi verirken, diğer taraftan da broşür bakma alışkanlığı olan geniş kitlelere sayısallaştırılmış ve akıllandırılmış broşürler sunduk. Bu sayede hem broşürlerdeki fiyatların kendi içinde karşılaştırılmasını hem de broşür fiyatlarının e-ticaret sitelerindeki fiyatlarla da karşılaştırılmasını sağladık. Bir yandan online alışverişi desteklerken bir yandan da fiziksel perakende noktalarına alışverişçi yönlendirmeyi amaçladık.”

Türkiye’nin yüzde 96’sını kapsıyor

Şu anda Akakçe’de toplamda 76 ili kapsayan 5 bin 965 broşür yayınlandığını ifade eden Koray Karataş, “Bu sayı her geçen gün artıyor. Coğrafi olarak Türkiye’nin yüzde 96’sını kapsıyoruz. Bu çalışma sayesinde Akakçe, aylık trafiğine 1 milyonun üstünde yeni kullanıcı ekledi ve 3,5 milyon ekstra sayfa gösterimi kazandı. Çeşitli nedenlerden e-ticarete uzak kalmış kesimi de online perakendeye dahil etmeye başladı” diye konuştu.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından ilk defa 2015 yılında düzenlenen Dijital Perakende Zirvesi, global ve lokal perakende trendlerinin tartışıldığı eşsiz bir platform olarak, Türkiye’de sektörün geleceğine dair net bir bakış açısı sunuyor. Bu yıl 13 Kasım’da “Ticaret Her Yerde: Dijitalleşmenin Ötesinde Perakendecilik” ana temasıyla gerçekleştirilen zirvede, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile sektörün en etkili kurumlarının BT ve Pazarlama Yöneticileri, dijital dönüşümü şekillendiren önceliklerini tartıştı.