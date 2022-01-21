İhracatta 225 milyar doları aşmak için yaygın sosyal medya pazarlaması şart Türkiye 2021’de 225.5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Yakın dönem hedefi 500 milyar dolar, bu amaçla ihracatta aslan payını üstlenen şirketler, 4.5 milyar kişinin üye olduğu sosyal medya için pazarlama çalışmalarını hızlandırdı. E-ticaret ve e-ihracattan daha fazla pay isteyen yeni şirketler de sosyal medyada görünürlüğünü yükseltme çabasında. Digital Exchange’in sosyal medya pazarlama ekibi markalara bu konuda altın öneriler sunuyor. “Sosyal medyada pazarlama çalışması yaparken profesyonel ekiplerle çalışmak, markayı tanıtır, ürünü ve hizmetin satışını artırır, müşterilerde şirkete yönelik olumlu algıyı yükseltir” diyen Digital Exchange ekibi markalara bir dizi tavsiyede bulundu.

Dijitalleşme hızı her geçen gün baş döndüren şekilde artıyor. Kısa süre önce dünya genelinde internet kullanımının yaygınlaşması için kampanyalar düzenlenirken, bugün e-ticaret ve e-ihracattaki gelişmelere bağlı olarak sosyal medyanın ekonomi üzerindeki etkisi gündemin bir numaralı maddesi. 4.5 milyar kişinin üye olduğu sosyal medya kullanımı Türkiye’de internete erişimi olan 100 kişiden 70.8 oranında seyrediyor. 2021 yılında tanıtıma harcanan bütçenin yüzde 70’e yakın oranı dijital alanlar yani internet kampanyalarına yönlendirildi.

Araştırmalara göre; Türkiye’de tüketicilerin yüzde 81’i, alışveriş yapmadan ve tatil yeri seçmeden önce sosyal medya reklamlarını izleyerek tercihini belirliyor. 126 ülkede sosyal medya influencer marketing çalışması yapan Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara hem ürün ve hizmetlerini tanıtıp satışını yapacakları, hem de yeni müşterileri kazanabilecekleri kampanyaları için önemli bilgiler verdi. Digital Exchange sosyal medya kampanya ekibine göre, markalar daha önce mesafeli yaklaştıkları sosyal medyada bir şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirme eğiliminde. “Bu yaklaşım oldukça değerli ve önemli” yorumunda bulunan Digital Exchange ekibi, şunları söyledi:

Profesyonel Bir Pazarlama Markaya Kazandırıyor

“Doğru bir sosyal medya çalışması yapılması çok önemlidir. Sıradan ve iyi düşünülmemiş, çalışılmamış bir pazarlama çalışması markalara kazanç yerine sorun getirecektir. O nedenle doğru bir pazarlama faaliyetinde bulunmanın,

-Markanın bilinirliğini artırmak

-Ürün ve hizmetin satışını yükseltmek

-Rakip markalara karşı tercih edilirliği ön plana çıkartmak

-Yurt dışı kampanyalarıyla ihracata yönelik müşteriler kazanmak noktalarında faydalar sağlarken, kampanyaların mutlaka konuda uzman ekiplerce tertip edilmesi gerekiyor. Aksi halde iyi hedeflenmemiş kitleye yönelik bir sosyal medya kampanyası markaya,

-Harcanan bütçeyi

-Müşteriye dönük şirket itibarını

-Ürün ve hizmete yönelik kalite algısını kaybettiriyor.”

Son İki Yılda Artan Eğilim Söz Konusu

Sosyal medyaya yönelik markaların pazarlama ilgisinin salgın dönemindeki dijitalleşme artışına paralel olarak iki yıldır yükseliş trendinde olduğunu belirten Digital Exchange ekibi, “Sosyal medya, şirketlerin ya da kişinin dijitaldeki tanıtıcı aracı olduğu için markalar son 2 yıldır bu konuya büyük anlamda önem veriyor. Çünkü bazı markalar açısından sosyal medya, sadece ‘post atmalıyım’ özeline indirgenen bir mecraydı. Fazla da önemsenmiyordu. Günümüzde ise 4.5 milyar kişinin sosyal medya kullanıcısı olmasıyla birlikte, markalar bu alanı çok iyi kullanmaya başladı. Hatta müşteri hizmetleri deneyimini bile burada çözen markalar var. Bu nedenle her markanın sosyal medyada kitlesine ve hedefine yönelik olarak kendisini iyi şekilde ifade etmesi gerekiyor” bilgisini paylaştı.

En Çok Konuşulan Dillere Yönelmek Gerekli

Türkiye’nin ihracatının 225.5 milyar dolara yükseldiğini, e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin de 500 milyar TL rakamına doğru hızla ilerlediğini belirten Digital Exchange ekibi, markaların yurt dışına açılmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi. Ekipten şu bilgiler verildi: “Sosyal medya, tüm dünyanın global şekilde bir araya geldiği bir mecra. Orada influencer marketing yapılırken, sadece kampanyayı Türkçe yapmamak gerek. Evrensel dil İngilizce başta olmak üzere Rusça, Almanca hatta İspanyolca paylaşımlar da yapmalılar ki, büyük potansiyelden faydalanabilsinler.”

İhtiyaçları Bilmek Çok Önemlidir

Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, markaların profesyonel bir sosyal medya yönetimi yapmasının onlara büyük faydalar sağladığını belirtti. Digital Exchange olarak büyük bir erkek giyim markasının dünyadaki hesaplarını kendilerinin yönettiği anlatan Pamuk, “Bugün Türkiye’de başka, ABD’de ‘love mark’ olarak başka bir kampanya yapıyoruz marka için. Çünkü her yerin müşterisi farklı. Bir perakende şirketi için Rusya’dan Irak’a kadar bambaşka projeler üretiyoruz. Önemli olan hedef kitleyi ve ihtiyaçları bilmek, sosyal medyayı profesyonelce yönetmektir” dedi.

Metaverse Alışveriş Günleri Geliyor

Pamuk, teknolojinin çok hızlı bir devinim içinde olduğunu belirterek, “Sosyal medya hesapları bir nevi marketplace olma yolunda ilerliyor. Bunu Wechat ve TikTok’da görüyoruz. Yakında Metavarse’de kendimizi alışveriş yaparken bulacağız” diye konuştu.