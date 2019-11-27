Kaliteli Köpek Maması Seçimi Neden Önemlidir?

En sadık ve sevimli hayvanlar olan köpeklerin tıpkı insanlar gibi sağlıklı besleniyor olması gerekmektedir. Onların sağlıklı bir yaşam sunmak bize düşen en önemli görevlerimiz arasındadır. Köpeğinizin sağlığını korumak ona kaliteli bir yaşam sunmak ve en önemlisi köpeğinizin uzun yıllar yaşamasını istiyorsak sağlıklı ve besin değerleri yüksek köpek maması tercih etmemiz gerekmektedir. Kalitesiz olan köpek mamalarının seçimi doğrultusunda köpeğinizin sağlığını bozarak kalitesiz bir yaşam sunarak daha çok hastalığa yakalanmasına sebebiyet verebilirsiniz.

Köpekler Hangi Miktarda ve Kaç Öğün Beslenmelidirler?

Köpeğinizin bulunduğu yaşa göre bir beslenme planlaması yapmanızda önem vardır. Örneğin, genç yaşta olan köpeğinizin hareketli ve enerjik hallerini göz önünde bulundurarak onların günlük enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına daha az porsiyonlarda daha sık besleyebilirsiniz.Köpeğiniz için zamanla oluşturacağınız rutin beslenme planını günde iki kez olarak planlayabilirsiniz. Köpeğinizin sindirim sisteminin düzenli çalışması için beslenme alışkanlığına ve mama markalarını sık bir şekilde değiştirmemeye özen gösteriniz. Bu sistemi oturttuğunuzda köpeğiniz sizin günlük ritminize ayak uyduracaktır.

Yavru Köpek Maması Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Köpek beslenme konusu hassas bir konudur ancak yavru köpek besleme konusu daha da hassastır. Yavru köpeklerin sistemleri tam oturmamış vaziyettedir. Bu aşamada sindirim sistemlerinin tam oturması için yapmanız gerekenler vardır. Öncelikle her köpeğin kendine özgü bir beslenme şeklinin bulunduğunu ve bu yüzden köpeğin türünü, ihtiyaçlarını ve onun için yapılması gerekenleri öğrenmeniz gerekmektedir. Bu konuda yapacağınız yanlış bir uygulama unutmayın ki köpeğinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu yüzden beslenme şekillerini eksiksiz olarak uygulamalısınız.

Yavru köpeğinizin ilk 6 haftası çok önemlidir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi köpeğinizin sindirim sistemi ve organları bu dönemde yeni yeni gelişmektedir. İlk 6 hafta süt ile beslenmelidir. Süt 2. ya da 3. ayından sonra verilmemelidir. Bu aydan sonra verilen sütler köpeğinizin enfeksiyon kapmasına sebep olabilirsiniz. Köpeğinizin süt verilme dönemini

( köpeğiniz 6-7. haftayı) tamamladıktan sonra kuru mamaya geçiş yapabilirsiniz.

Köpeğiniz 4. ve 6. aya ulaştığından yavru köpek mamasına başlamış olmanız gerekmektedir. Bu dönemde köpeğinize et ve kemik vermelisiniz. Özellikle de kemikle uğraşmasına izin vermelisiniz.

Köpeğiniz 6 aylık dönemi tamamladığında yavaş yavaş yetişkin olmaya başlamaktadır.

9. aya geldiklerin de ise köpeğiniz yetişkinliğe erişmiş olur. 9.aydan sonra onun için yaşam daha kolay olmaktadır. En önemli kısım ise 9 aylık bu süreçte aranızda bir bağ oluşacak ve size bağlı kalacaktır.

Yavru köpeğinize ev yemekleri vermemelisiniz. Ev yemekleri yavru köpeğinizin gelişimleri için yeterli protein ve vitaminleri sağlamamaktadır. Kaliteli kuru mamaların içerisinde yavrunun alması gereken bütün vitaminler dengeli bir şekilde bulunmaktadır.

Yavru köpeğiniz için seçeceğiniz mama küçük ve tane tane olmalıdır.

Yavru köpek mamaları;

Yavru köpeğinizin cinsine göre yavru köpek mamaları bulunmaktadır. Dilerseniz bu mamaları da satın alabilirsiniz.

Sindirimi kolay olan kuru mamalar tercih edilmelidir.

Mama da köpeğinizin ihtiyacı olan D vitamini, A vitamini gibi vitaminlerin yanında demir, kalsiyum, iyot ve fosfor gibi elementleri de içeren bir seçim yapmalısınız.

Yavru köpekler 6.haftanın ardından günde 4 öğün yemek yemektedirler. 3. ve 6. aya kadar günde 3 öğün şeklinde değişime uğramaktadır. 6 ve 12 ay arasında 2 öğün, 1 yaşını doldurduktan sonra sadece 1 öğün yemektedirler.

Yetişkin Köpek Maması Nasıl Seçilmeli?

Köpek mamalarının birbirinden farklı içerikleri bulunur. Köpeğiniz için ilk seçtiğiniz mamaya karşılık size mama ile ilgili sevip sevmediğine dair yanıt verecektir. Köpek maması satın alırken dikkat etmeniz gerekenler;

Seçtiğiniz köpek mamasının içeriğinde et ürünü bulunmalıdır, et oranına göre seçim yapmanızda fayda vardır.

Satın aldığınız mamanın taze olmasına ve tazeliğinin korunmasına dikkat etmelisiniz.

Mamayı seçerken köpeğinizin yaşına, cinsine ve cinsiyetine göre seçim yapmalısınız.

İçerisinde soya bulunan mamalar köpeğinizde alerjik reaksiyona sebebiyet verebilir seçim yaparken bu konuyuda göz önünde bulundurmalısınız.

Köpeğinizin seveceği ve ona destek olacak kaliteli bir mamanın içerisinde dengeli oranda karbonhidrat bulunmasına ve tahılsız mama olmasına dikkat etmelisiniz.

Köpeğiniz için Süper Premium yazılı ürünleri seçebilirsiniz. Bu mamalar sevimli dostlarınız için daha yararlı mamalardır. Premium mamaların içerisinde bulundurdukları vitamin ve kalsiyum açısından oldukça zengin mamalardır.

Aynı zamanda mama paketlerinin demir ve fosfat içerdiklerinden emin olmalısınız.

Neden Kuru Mamayı Tercih Etmelisiniz?

Kuru mamalar size kullanım kolaylığı sağlar. Kolay muhafaza edilir ve çabuk bayatlamaz. Kuru mamaların besin değeri oldukça yüksektir, sindirim sistemine faydalıdırlar ve diş sağlığı açısından değerlidirler. Ve sevimli dostunuzun lezzetine hitap edebilecek bol alternatifleri bulunmaktadır.