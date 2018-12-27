Kaybolan Dosyaları EaseUS ile Ücretsiz Kurtarın

İşyerinde kullanmanız gereken sunumunuzu yanlışla silebilir, çocuğunuzun mezuniyet fotoğraflarına da ulaşamıyor olabilirsiniz. Her zaman teknolojinin açıklarından birisi olarak bilinen yanlışlıkla silinen dosyalara ulaşamama sorununuzu tamamen ortadan kaldıracak olan EaseUS veri kurtarma programı sayesinde, istediğiniz en iyi sonuçları alabilirsiniz.

Kaybettiğiniz, sildiğiniz ve ulaşamadığınız bütün dosyalarınıza ve verilerinize en iyi şekilde erişebilmenizi sağlayan eşsiz bir kullanım şansına sahip olacağınız EaseUS sayesinde, istediğiniz zaman ücretsiz olarak yararlanacağınız veri kurtarma işlemleri sağlayabilirsiniz. Tamamen sorunsuz kullanım aşamaları bulunan, anlaşılır bir dille birlikte; Türkçe dil desteğine de sahip olan program, 2 GB’a kadar ücretsiz veri kurtarma kapasitesi sunarken; pro sürümüyle sınırsız kurtarma işlemine erişmenize olanak sunmaktadır.

Doğru kullanım sonucunda hiçbir dosyanızı kaybetmeyeceğinizi öğreneceğiniz EaseUS veri kurtarma programı sayesinde, her zamankinden daha net çözümler sizleri bekliyor olacak. En kaliteli programlar arasında olan ve her özellikle çalışmaya uyumlu olan mükemmel olanaklarda sizlere sunulmaktadır.

Program Nasıl İndirilir?

Profesyonel olarak kullanabileceğiniz, hem kendi işlemlerinizde eksik olarak dosyalara ve verilere erişme şansını sunacak; hem de tanıdıklarınızın ihtiyaçlarına destek olabilecek. EaseUS Data Recovery Wizard sitesinden rahatlıkla indirilmektedir. Tamamen ücretsiz sürümüne ulaşmak için, linke tıkladıktan sonra açılan sayfada ‘’Free Download’’ bölümüne tıklayarak, indirme işlemine başlayabilirsiniz.

Dosya Kurtarma Nasıl Yapılır?

Ücretsiz kullanım şansı 2 GB ile sınırlandırılmış olsa dahi; hemen yanında yer alan ‘’Upgrade to pro’’ bölümünden tam sürüme geçebilir, daha yüksek ve sınırsız alan şansıyla kurtarma olanaklarına ulaşabilirsiniz. EaseUS veri kurtarma programı, gerçek anlamda kaliteye hızlıca erişmenize olanak sunmaktadır.

İndirdikten sonra, setup dosyasını çalıştırarak kurulumu sağlayabilirsiniz. Kurulum işleminin ardından rahatlıkla kullanmaya başlayacağınız, Türkçe dil desteğine de sahip olan program, bilgisayarınıza bağlı olan bütün sürücüleri ana ekranda sizlere sunmaktadır. Yani programı çalıştırarak, ekranda çıkacak herhangi bir sürücüyü seçip; ‘’Tara’’ bölümüne basarak, tarama işlemini başlatabilirsiniz.

Tarama işlemine başladığınız zaman, ne kadar süreceğini belirten bir ibareyle sol alt tarafta karşılaşacaksınız. Sol altta yer alan süre, sizlere tarama süresini verecektir. Sürenin uzunluğu veya kısalığı, sildiğiniz dosyaların yoğunluğuna ve boyutlarındaki yükseklikle alakalıdır.

Tarama işlemi sona erdiği zaman, silinmiş olan bütün dosyaları program ana ekranında göreceksiniz. Bu ekranda yer alan dosyalardan kurtarmak istediğinizi problemsiz olarak seçerek, ‘’Kurtar’’ bölümüne tıklayarak, EaseUS veri kurtarma programı olanaklarını tamamlamış olacaksınız.

Kurtarılan dosya, daha önceki mevcut konumunda yer alacağı gibi; tamamen kayıpsız bir şekilde elinizde olacaktır.

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