Kimlik avı sahtekarlığının KOBİ’lere maliyeti 100 bin dolar

KOBİ’lere yönelik kimlik avı saldırıları artış gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre oltalama saldırıları, ABD’deki KOBİ’lerde 50 bin ile 100 bin dolar aralığında kayıplara neden oluyor. KOBİ çalışanlarının yarısından fazlasının oltalama saldırılarına düştüğünü belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, KOBİ’lerin kimlik avı e-postalarına karşı çalışanlarını bilinçlendirmesi ve etkili siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerektiğini aktarıyor.

Hackerlerin radarında KOBİ’ler yer almaya devam ediyor. Alman sigorta şirketi HSB’nin yaptığı son araştırmaya göre, ABD’deki KOBİ’lere yönelik geçtiğimiz yıl yoğun şekilde şüpheli e-postalar atıldı. Çoğunlukla kimlik avı içeren e-postaları atan hackerlerin amacı ise KOBİ çalışanlarından hileli hesaplara on binlerce dolar paranın yatırılmasını sağlamak görünüyor. KOBİ’lere yönelik kimlik avı sahtekarlığının gün geçtikçe daha da şiddetli artış gösterdiğini belirten Bitdefender Türkiye’nin Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu’ya göre, kimlik avı sahtekarlığına karşı KOBİ’lerdeki çalışanların bilinçlenmesi ve şirketlerin sağlam siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerekiyor.

KOBİ çalışanlarının yarısı hackerlerin oltasına düşüyor

Yapılan anketin sonuçları ilginç bulgular taşıyor. Anket sonuçlarına göre, ABD’li KOBİ yöneticilerinin %58’i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktarıyor. Anket sonuçlarındaki en dikkat çekici noktanın kimlik avı e-postasına karşı KOBİ çalışanlarının reaksiyonları olduğunu belirten Barbaros Akkoyunlu, hackerlerin attıkları oltaya KOBİ çalışanlarının yarısının düştüğünü ve şirketlerinin hesaplarındaki parayı transfer ettiğini vurguluyor. Çalışanların yaklaşık olarak %37’si şirket hesabından hackerlerin hesabına 50 bin ile 100 bin dolar aktarırken, %11’i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporluyor.

Pandemi sonrası artan e-posta trafiğine dikkat

Covid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte ofislerini evlerine taşıyan birçok şirketin çalışanları tüm iş trafiğini e-postalar üzerinden yönetiyor. Bu süreçte e-posta trafiğinin çoğalması ile birlikte hackerlerin de oltalama saldırılarını artırdığını aktaran Barbaros Akkoyunlu, şirket yöneticilerinin kimliklerine bürünen hackerlere karşı çalışanların daha dikkatli ve araştırmacı olmalarını, KOBİ’lerin ise siber güvenlik çözümlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

KOBİ’nizi dolandırıcılardan nasıl korursunuz?

Hackerleri ve kötü amaçlı yazılımları sistemlerinizden uzak tutmanın önemi gün geçtikçe artıyor. On binlerce dolar zarara uğramanın sadece tek bir e-posta üzerinden gerçekleşebildiğini ve sonrasında yaşanan itibar kaybının onarımının ise ciddi zamanlar alabileceğini belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu’ya göre, başta KOBİ’ler olmak üzere birçok şirketin, dolandırıcılık ve finansal veri hırsızlığını önlemek için profesyonel desteklerden yararlanması gerekiyor.