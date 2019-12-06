Kişisel Verilerin İhlalinden 3 Milyon Kişi Etkilendi

Zumizum KVK, saha operasyonlarında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin, gizlilik şartları korunarak hedef sisteme iletilmesi süreçlerinde kullanılabiliyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte kişisel veriler, farklı uygulamalar ve sistemler aracılığıyla hemen hemen herkes tarafından ulaşılabilir ve paylaşılabilir hale geldi. Kişisel bilgilerin korunması hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyük öneme sahip oldu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 yılında kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun verilerine göre; 2017 yılından 2019 yılı Ekim ayına kadar KVKK’na 129 “veri ihlal bildirimi” yapıldı ve yaklaşık 3 milyon kişi bundan etkilendi.

Müşterilere ait veriler kayıt edilemiyor, saklanamıyor

Bilgi ve belgelerinin korunmasına dair yaşanan sorunlar Zumizum KVK mobil uygulaması sayesinde çözülüyor. Saha ekiplerinin mobil cihazlarıyla fotoğraflarını çektikleri müşteri belgelerine zaman damgası ve konum bilgisi ekleyen Zumizum KVK, bilgilerin kolay bir şekilde ilgili kurumun ERP programına iletilmesini imkân veriyor. Bireylere veya kurumlara ait gizli belgelerin saha ekibinin mobil cihazlarında kayıtlı olarak kalmasına veya saklanmasına izin vermeyen Zumizum KVK, bu özelliği sayesinde bilgilerin korunmasını sağlıyor. Üstelik KVK uyumlu ayrı bir ek bir saha cihazına gerek kalmıyor. Ekiplerin cep telefonları ve diğer tablet vb. mobil cihazları kullanılıyor.

4 yıla kadar hapis, 1 milyon TL arasında idari para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21 Kasım’da Resmî Gazete’de yayımladığı kararında; vatandaşların çeşitli yazılım, program ve uygulamalar vasıtasıyla kişisel bilgilerini ele geçirenler için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na suç duyurusunda bulunabileceği kaydedildi. Buna göre, verileri yasa dışı olarak ele geçirenler hakkında 2 ile 4 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası ile dava açılabilecek, 15 bin lira ile 1 milyon TL arasında idari para cezası da kesilebilecek.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında geliştirildi

Uygulamanın özelliklerine ve avantajlarına ile dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, şu bilgileri verdi: “Zumizum KVK uygulaması saha operasyonlarında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin, gizlilik şartları gözetilerek hedef sisteme aktarılması gereken bütün süreçlerde kullanılabiliyor. Ayrıca görsel veri ile bildirim sağlanması gereken süreçlerde, gizli müşteri çalışmalarında, satış ziyaretlerinin yanı sıra görsel belgeleme gerçekleştiren kurumların saha çalışmalarında uygulamadan faydalanılabiliyor.”

Konum bilgisi eklenebiliyor

Tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyulan çalışmalarda geçerli zaman damgası, uygulama sayesinde fotoğraflara entegre edilebilirken, belgelere konum bilgisi de ekleniyor. İnternet bağlantısında yaşanan problemler nedeniyle gönderilemeyen fotoğraflar daha sonra gönderilmek üzere işlem listesine alınabiliyor ve istenirse ilgili işlem silinebiliyor.

Mobil kullanım konforu

Apple Store ve Google Play Store’dan indirilebilen Zumizum KVK sayesinde gönderilen belgelerin teslim edilme durumu kontrol edilebiliyor. Uygulamayı kullanan kurum, üye tanımlayabilmenin yanı sıra üyeye özel kullanıcı adı ve şifre tanımlama özelliklerine de sahip oluyor. Saha çalışanlarının mobil telefon haricinde tablet veya ek bir cihaz kullanma gerekliliğini ortadan kaldıran Zumizum KVK ile tek bir işlemde birden fazla belge gönderimi yapılabiliyor.