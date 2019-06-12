KoçSistem Apple’ın Türkiye’deki İlk Yetkili Kurumsal Satış Ortağı Oldu

Dijitalleşme çözümlerinin ülkemizdeki başlıca adresi arasındaki KoçSistem, Apple’ın en üst seviye kurumsal iş ortaklığı olarak kabul edilen ve tüm dünyada sayılı şirketin sahip olduğu Apple Yetkili Kurumsal Satıcı (AAER) statüsüne sahip oldu. Türkiye’deki ilk AAER olan KoçSistem, bu iş ortaklığı sayesinde müşterilerine özel avantajlar sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin lider markalarına dijital dönüşüm hizmetleri sunan KoçSistem, Apple ile iş birliği kapsamında dünya üzerinde sayılı kurumun sahip olduğu Apple Authorised Enterprise Reseller (AAER – Apple Yetkili Kurumsal Satıcı) unvanı ile hizmet vermeye başladı. Bu sayede KoçSistem, Türkiye’nin ilk AAER’i oldu.

Apple ile işbirliğine 2014 yılında başlayan KoçSistem, 2017 yılından bu yana Apple Yetkili Sistem Entegratörü olarak hizmet veriyordu. KoçSistem’in teknik servis, yönetim ve danışmanlık ile uygulama geliştirme yetkinlikleri, AAER seviyesine yükselmesini belirleyen en önemli kriterler olarak öne çıkıyor.

Güvenli ve yönetilebilir çözüm ortamı

KoçSistem ve Apple’ın birlikte gerçekleştirdikleri bir lansmanla AAER iş ortaklığını kamuoyuna duyuran KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şunları söyledi: “KoçSistem olarak müşterilerimizin dijital dönüşüm projelerine uzun bir süredir Apple mobil çözüm ve hizmetleri ile uçtan uca destek veriyoruz. Mobil dijital çözüm ve hizmetlerimizi artık AAER kimliğimiz ile müşterilerimize çok daha avantajlı koşullarda sunabileceğiz.

Apple Yetkili Sistem Entegratörü olarak Apple ile iş ortaklığımız başladığından bu yana her sene Apple ürün satış ciromuzu ciddi bir şekilde arttırdık. Apple Yetkili Servis Merkezi’mizin yanı sıra Apple Business Excellence Program dâhilinde gerçekleştirdiğimiz sürekli eğitimlerle satış, pazarlama ve teknik ekiplerin dijital dönüşüme hazır olmalarını sağladık.

2000’li yılların başından bu yana kurumsal mobil uygulamalar geliştiren KoçSistem, mobil cihaz yönetiminden (MDM), kurumsal sosyal ağ platformu Businessline Workplace’e, şirketlerin ve çalışanların mobil yaşam tarzlarını destekleyen birçok yenilikçi çözüme imza atıyoruz. Bunun yanı sıra Apple kullanıcısı müşterilerimize, Apple Tamamlayıcı Hizmet Paketlerimiz ile kurulumdan, danışmanlığa, cihaz yönetiminden konsinye cihaz sağlama hizmetlerine kadar destek vererek iş sürekliliklerini pekiştiriyoruz.

Dünyadaki sayılı şirket arasından Türkiye’nin ilk AAER’i olarak KoçSistem’in mobil çözüm ve hizmetlerdeki başarı öykülerinin sayısı Apple’ın yenilikçi teknolojileri ile daha da çeşitlenecektir.”

KoçSistem Businessline Workplace ile şirket çalışanları mobil cihazlarıyla birbirleriyle iletişim kurarak, şirket içi tüm haberlere, duyuru ve etkinliklere tek bir noktadan erişebiliyor. KoçSistem farklı sektörlerde Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) hizmetiyle mobil cihaz döngüsü yüksek olan kurumlarda güvenli ve yönetilebilir bir çözüm ortamı sağlıyor. Ek olarak, Apple kullanıcılarına özel oluşturmuş olduğu Apple Tamamlayıcı Hizmet Paketleri ile kurulum, danışmanlık, yönetim, yardım masası, teknik servis ve konsinye ürün hizmetlerini tek bir çatı altında müşterilerine sunuyor.