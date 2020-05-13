Koronavirüsten eve kapananlar sohbet ve tanışma uygulamalarına akın etti!

Covid-19 salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar ve sosyal mesafenin korunması için başlatılan izolasyon süreci, sosyalleşmek isteyenlerin dijital mecralara akın etmesine sebep oldu. Evlerine kapanan milyonlarca insan, yalnızlıklarını gidermek için sohbet ve tanışma uygulamalarını kullanıyor.

Covid-19 salgını sebebiyle evlerine kapanan insanların sosyalleşmek, hayatına renk katmak ve diğer insanlarla iletişimde kalabilmek için gözdesi sohbet ve tanışma uygulamaları oldu. Koronavirüs sürecinde mobil cihaz kullanımının artması ile birlikte, arkadaşlık uygulamalarının kullanımında ciddi oranda yükseliş görülüyor. Potansiyel arkadaş arayan kitle, evde kalma sürecinde arkadaşlık uygulamaları ile özgür ve rahat iletişim kurabiliyor. Araştırmalara göre salgın süresinde her beş kişiden ikisi (%42) bir arkadaşlık uygulaması indirdi veya bir çevrimiçi arkadaşlık web sitesine kaydoldu.

Mesajlaşmalar daha uzun sürüyor

Karantina sürecinde arkadaşlık uygulamalarında kullanıcı sayısı ve mesajlaşma oranı artış gösterdi. Bumble, OkCupid, Tinder gibi uygulamalar, kullanıcı sayısının iki katına çıktığını belirtti. Araştırmalara göre arkadaşlık uygulaması kullanıcılarının %22’si uygulamaları sosyal izolasyon sırasında iletişim ihtiyacı ve dayanışma için kullanıyor. 35 yaşın altındakilerde kullanımın %94,4 arttığı görülüyor. Araştırmalar tanışma uygulamalarındaki mesajlaşmada fonksiyonunda da artış olduğunu gösteriyor. Öyle ki Tinder, kullanıcıları arasındaki diyaloğun %20, OkCupid’de ise mesajlaşmaların %30 arttığını belirtiyor.

“Yeni normal” görüntülü görüşme

Arkadaşlık uygulamalarında tanışan kişiler salgın nedeniyle fiziksel buluşma tercih etmiyor. Araştırmalar, sesli arama ve görüntülü sohbet oranında %84’lük artış olduğunu ortaya koyuyor. Görüntülü konuşmaların en az 30 dakika sürmesi de fiziksel bağlantı sınırlı olduğunda insanların etkileşim ve sosyalleşme için başka yollar aradığını gösteriyor.

Yerli sohbet ve tanışma uygulaması Craash çıktı

Son yılların popüler paylaşım formatı olan “story”yi tanışma ve sohbet uygulamasına uyarlayan Craash adlı yerli tanışma uygulaması, koronavirüs sürecinde farklı formatıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Android ve iOS mağazalarda ilk gün içinde 25 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen Craash, 1 saat yayında kalan tek bir fotoğrafla kullanıcıların sohbet arkadaşı bulmasına olanak tanıyor. Uygulamanın profil oluşturmadan, kişisel bilgi paylaşmadan, sadece tek fotoğrafla sohbete katılması kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kullanıcılar craash.net adresini ziyaret ederek detaylı bilgi ve mağaza bağlantılarına ulaşabilir.

Uygulamaların gündemi Koronavirüs

Salgın nedeniyle tanışma uygulamalarındaki etkileşim kalıplarının değiştiği görülüyor. OKCupid kullanıcıların kişisel profilinde corona virüsünden bahsedilme oranında %262’lik bir artış görüldüğünü belirtiyor. Uygulamalar da işleyişini salgına göre değiştiriyor. Örneğin, Tinder uygulaması açıldığında ekranın yan tarafında kullanıcılara kişisel görüşmelerin risklerinden bahsedilerek ellerin sık sık yıkanması, her daim el dezenfektanı taşınması, yüze dokunulmaması ve halka açık görüşmelerde kişisel mesafenin korunması gerektiği yönünde hatırlatmalar beliriyor.