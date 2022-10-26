Kurumsal Girişimcilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri kapsamında en iyi kurum içi girişimcilik projeleri ve en etkili kurum & iş birliği projeleri bu sene de Corporate&Startup Day’de açıklandı.

Ödüle katılan adaylar arasında değerlendirmede; ana faaliyet alanına yakınlık, yaratılan ölçülebilir değer ve ticarileşme gibi genel kriterler öne çıkarken; kurum içi girişim kategorisinde, fikrin kurum içinde çalışanlardan gelmesi; iş birliği kategorisinde ise girişimin ortak ürün geliştirme/müşterisi olma gibi özel kriterler göz önünde bulunduruldu.

Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş ödüllerle ilgili olarak “Bu ödüle başvurulardaki düzenli artış bize aynı zamanda kurum içi girişimlerin ve kurum-girişim iş birliklerinin artarak devam ettiğini gösteriyor ve ekosistem olarak doğru yolda gittiğimizi bir kez daha kanıtlıyor. Özyeğin Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu ödüller ile başarılı kurum içi girişimcilik projeleri ve kurum-girişim iş birliklerine dikkat çekerek ekosistemin gelişmesine katkı sağlamak ve etkiyi daha da büyütmek en büyük hedefimiz. Tüm adayları ve kazananları tebrik ediyoruz.” dedi.

Seçkin üyelerden oluşan jüri, kazananları seçti

Ödül değerlendirme jürisinde Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko ve Fast Company Türkiye’nin Kurucusu Rauf Ateş’in yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Core Strateji Partneri Jason Lau ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı yer aldı.

Bu yıl 33 farklı şirketten 44 kurum içi girişimcilik projesi ile 22 startup iş birliği başvurusunun geldiği ödül programında toplam başvuru sayısı geçen yıla göre %50 artış gösterdi.

Türkiye’nin dev şirketlerinden çıkan girişimler

En iyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde jürinin seçimiyle kazananlar birinci Rakun (Ford Otosan), ikinci İstegelsin (Yıldız Holding) olurken Aracım+ (Yapı Kredi) ve Protrack (Tüpraş) üçüncü; En Etkili Kurum & İş Birliği Projesi kategorisinde birinci Zipcar Carsharing (Otokoç Otomotiv & Lugo), ikinci Money Pay (Migros & Colendi) ve üçüncü Fatura Finansmanı (Fibabanka & Figopara) iş birliği oldu. Jüri Özel Ödülü ise Kurum içi Girişimcilik Projesi kategorisinde birden fazla ticarileşen projesi olması ile KEAS’a verildi.