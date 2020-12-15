Kurumsal siber güvenliğe AAA notu

Siber güvenlik kuruluşu ESET, ESET Endpoint Security çözümüyle ‘SE Labs’ın Kurumsal Uç Nokta Güvenliği Üçüncü Çeyrek Ödülleri‘nde en yüksek skor olan AAA notuna layık görüldü. ESET böylece 2020 yılında SE Labs testlerinde ikinci kez en yüksek skoru elde etti.

SE Labs, güvenlik testleri gerçekleştiren İngiltere merkezli bağımsız bir kuruluş. Siber saldırıları algılamak ve saldırı ile sızmalardan korunmak üzere tasarlanan ürün ve hizmetleri değerlendirerek bilgi teknolojileri güvenliğini geliştirmeye odaklanıyor.

SE Labs, ürünlerin gerçek zamanlı olarak tehditleri algılama ve tehditlere karşı koruma konusunda ne kadar etkili olduğunu ölçmek amacıyla 2020 yılı Temmuz ve Eylül ayları arasında dokuz uç nokta güvenliği çözümünü test etti.

ESET’in kurumlara yönelik ESET Endpoint Security yazılımı, test edilen tüm güvenlik çözümleri arasında 1.135 toplam doğruluk oranıyla en yüksek ikinci puana sahip oldu.

Nasıl bir test süreci gerçekleşti?

Şirketleri korumak üzere güçlü bir virüsten koruma ve ağ güvenliği yazılımını bir araya getiren ESET Endpoint Security, hedefe yönelik saldırıların ve gerçek dünyadan e-postaların yanı sıra internet tabanlı saldırıların yer aldığı bir test sürecine tabi tutuldu. Sonuçlar, çözümün kötü amaçlı URL’leri engelleme, ihlallerle mücadele etme ve yasal uygulamaları, internet sitelerini doğru bir şekilde sınıflandırma konusunda etkili olduğunu gösteriyor.

ESET, bu yılın başındaki SE Labs’ın birinci çeyrek raporunda da aynı AAA derecesine sahip olarak en başarılı çözüm ödülünü almıştı.

ESET Tehdit Algılama Laboratuvarları Sorumlusu Jiri Kropac, bu başarıyı şöyle yorumladı: “ESET Endpoint Security, müşterilerine olası en iyi korumayı sunar ve SE Labs’tan aldığı AAA derecesi bunun kanıtıdır. En son algılama ve önleme teknolojisiyle en iyi performansı dengeli bir şekilde sunmak üzere çözümümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu değerlendirme, çözümün kötü amaçlı URL’leri engelleme ve uygulamaları sınıflandırma konusunda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Sunduğumuz ürünlerle siber güvenlik tehditlerine karşı müşterilerimizi korumaya kararlıyız.“