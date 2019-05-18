Lenovo Yeni Akıllı Cihazlarını ve Çözümlerini Tanıttı!

Teknoloji devi Lenovo, Orlando’daki “Transform 3.0 Accelerate” etkinliğinde sektörü yeni PC’leri, artırılmış gerçekliği, nesnelerin interneti ve güvenlik çözümlerini keşfetmeye davet etti.

Katılımcılar, Lenovo’nun akıllı çalışma alanı dönüşümü çerçevesinde, akıllı işletmelere güç katmaya yönelik tasarlanan ürünlerini yakından görme şansını elde etti. Lenovo, etkinlikte PC’lerden, artırılmış gerçekliğe, nesnelerin internetinden güvenliğe kadar farklı kategorileri kapsayan geniş bir inovasyon yelpazesi sundu.

Yeni alt marka: ThinkReality

Lenovo’nun akıllı iş girişimi kapsamında yaratılan ThinkReality yeni bir alt marka olarak karşımıza çıkıyor. ThinkReality kurumsal çalışanların artırılmış gerçeklik uygulamalarını en efektif şekilde kullanmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

Uçtan uca nesnelerin interneti

Lenovo, ThinkIoT ile işletmeleri daha akıllı hale getirmeyi sürdürüyor. Nesnelerin İnterneti cihazı ortamdaki yinelenen çeşitli eylemlerden bilgileri yakalıyor ve ardından, çalışma alanı verimliliklerini artırmak ve performansı optimize etmek için verileri analiz ediyor. EtkinlikteThinkIoT portföyünde yer alan ThinkCentre Tiny ve ThinkCentre Nano IoT, EPC300 ürünleri de tanıtıldı.

Lenovo ve Microsoft’tan IoT’de iş birliği

Etkinlikte diğer bir duyuru ise Lenovo ve Microsoft’un, IoT alanında gerçekleştirdikleri iş birliği oldu. Bu iş birliği kapsamında müşterilerin dijital dönüşümlerini hızlandıracak, perakende ve üretim gibi alanlarda değer katacak hizmet ve çözümler açıklandı.

Akıllı PC’ler küçülüyor, inceliyor

Lenovo, etkinlikte ThinkCentre Nano, ThinkBook ve ThinkPad™ X1 Extreme Generation 2 dahil olmak üzere en son akıllı Windows 10 PC serisi ürünlerini de tanıttı.

Dünyanın en küçük ticari masaüstü serisi

Etkinlikte dünyanın en küçük ticari masaüstü serisi ThinkCentre M90n de tanıtıldı. Bu cihaz, ultra taşınabilir ölçülerle güçlü performans sunmak üzere tasarlandı. Model, ThinkCentre Tiny’nin üçte biri boyutunda ve geleneksel masaüstü bilgisayarlarına kıyasla yıllık olarak yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.

KOBİ’lere yönelik yeni alt marka

Lenovo, ThinkBook adı verilen, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik yeni bir alt markayı pazara sundu. 13 inç ve 14 inç modeller olarak mevcut olan ultra ince ThinkBook S serisi, akıllı telefon deneyimini PC’ye getiren şık görünümlü cihazlara yönelik talebi karşılıyor.

İleri düzey iş kullanıcıları için: ThinkPad X1 Extreme Gen 2

Etkinlikte tanıtılan ThinkPad X1 Extreme Gen 2, 9. Nesil Intel Core i9 işlemci seçenekleriyle serinin özelliklerini ileriye taşıyor. İleri düzey iş kullanıcıları için tasarlanan ThinkPad X1 Extreme Gen 2, mobil yaşam tarzına ve aynı zamanda yüksek performanslı bilgi işlem gereksinimlerine uygun, mükemmel incelikte ve hafiflikte bir Windows® 10 dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor.

En İyileri Korumak İçin: ThinkShield

İşletmeleri korumak üzere tasarlanan ThinkShield portföyü güvenliğe yönelik olarak, verilerinin, kimliklerinin, çevrimiçi ortamının ve cihazlarının korunması olmak üzere müşterilerin en önemli dört sorununa odaklanan bütünsel bir güvenlik yaklaşımı sunuyor.

ThinkShield ilk olarak geçtiğimiz yıl pazara sunulmuştu. ThinkShield portföyüne, bu yıl da yeni özellikler eklendi. Bunlardan biri BIOS’un bozulması ya da kötü amaçlı bir saldırıya maruz kalması durumunda ‘kendini onaran’ ve bilinen ‘son iyi yedek kopyasını geri yükleyen’ Lenovo Self Healing BIOS. Diğeri ise, kullanıcıların harici araçlara ya da sürücüyü sökmeye gereksinim duymaksızın cihazlarındaki hassas verileri tamamen silmesine olanak sağlayan ThinkShield Secure Wipe.