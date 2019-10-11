Lenovo’ya İf Tasarım Ödülleri’nde 12 Ödül Birden

Teknoloji devi Lenovo, 65 yıldır ünlü bağımsız tasarım organizasyonu iF International Forum Design tarafından düzenlenen ve kusursuz tasarımları belirleyen iF Tasarım Ödülleri’nde 12 prestijli ödülün sahibi oldu.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, 65 yıldır dünya çapında tasarımda kusursuz formları belirleyen ünlü iF Tasarım Ödülleri’nde 12 ödül birden aldı. Her yıl 70 ülkeden 5000’den fazla başvurunun yapıldığı ödüllerde jüri estetik, kalite ve ergonomi kriterleri üzerinden tasarım mükemmelliğini ödüllendiriyor.

iF Tasarım Ödülleri, tüm dünyadaki şirketler tarafından kullanıcı odaklı tasarımlar arasında en mükemmel formları belirliyor.

65 yıldır verilen iF Tasarım Ödülleri’nde jüri, Lenovo’nun çarpıcı tasarım mükemmelliğine sahip 12 ürününü ödüle layık gördü. iF Tasarım Ödülleri’nde tasarımlarıyla değerlendirmeye alınan şirketlerin herhangi bir ödül alabilmesi için kullanıcı ihtiyaçlarını inceleyerek yıllar süren bir ürün geliştirme çalışması ile tasarımda kusursuz bir forma ulaşması gerekiyor.

Tasarım ödüllü ürünler

Lenovo’nun 12 tasarım ödülünün sahibi olan kusursuz tasarıma sahip dizüstü bilgisayar ve diğer ürünleri aşağıda yer alıyor: