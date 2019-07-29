LG, HomeKit Desteği Veren İlk TV Üreticisi Oldu

2019 model yapay zekalı LG AI ThinQ TV sahipleri, Apple markalı cihazlarından TV’lerine direkt bağlantı sağlayıp içerik oynatabiliyor, TV’lerini ve akıllı cihazlarını sesle kontrol edebiliyorlar.

LG Electronics (LG), Apple AirPlay 2 ve HomeKit desteğinin 25 Temmuz’dan itibaren 2019 AI ThinQ TV serisinde yazılım güncellemesi ile geleceğini duyrdu. Bu şekilde LG, HomeKit’i destekleyen ilk global TV üreticisi oldu. Bu özellikler, 2019 LG OLED TV, NanoCell TV ve ThinQ AI özelliğine sahip UHD TV’lere yeni yazılım güncellemesi ile eklenecek.

Apple Cihazından Direkt Ekrana

LG 2019 AI ThinQ TV sahipleri, AirPlay 2 sayesinde, iPhone, iPad ve Mac’lerinden Dolby Vision içerikler de dahil olmak üzere tüm içerikleri direkt TV ekranlarına aktarıp izleyebiliyorlar. En sevdikleri filmleri ve televizyon programlarını Apple TV uygulaması ve diğer video uygulamalarından yansıtabiliyor, fotoğrafları doğrudan LG AI ThinQ TV’lerinde görüntüleyebiliyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda, Apple Podcast, Apple Music ya da telefonlarındaki müzikleri, AirPlay 2 uyumlu hoparlörleri ya da LG AI ThinQ TV’lerinden çalabiliyorlar.

Uzaktan Ev Kontrolü

HomeKit ise, kullanıcıların akıllı evlerini Home uygulamasıyla veya Apple cihazlarındaki Siri ile kolayca kontrol etmelerini sağlıyor. LG AI ThinQ TV’ler de Home uygulamasına uyumlu cihaz olarak eklenebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, ses kontrolü, açma kapama gibi temel TV işlevlere uygulama üzerinden erişebiliyor. LG AI ThinQ TV’ler ayrıca diğer HomeKit aksesuarlarıyla birlikte görüntü veya otomasyonlara eklenebiliyor.

LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon “LG, tüketicilerine en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu amaçla, hiç bitmeyen arayışıyla, TV’nin teknolojik yeniliklerinde ön saflarda yer alıyor. Apple AirPlay 2 ve HomeKit desteğiyle, tüketicilerimize, TV’de sınıfının en iyisi görüntü kalitesinin ötesine geçen faydalar sunuyoruz” dedi.

Apple AirPlay 2 ve HomeKit güncellemesi, bu haftadan itibaren Türkiye’nin de dahil olduğu 140’dan fazla ülkede 2019 model LG OLED, NanoCell ve UHD TV sahiplerine ulaşmaya başlayacak.