LG Telefonlarda Düşük SAR Değeri

LG’nin beğeni ile karşılaşan modelleri LG G7 ThinQ ve LG Q6, çevreci organizasyonların tavsiye ettiği SAR değerinin altındaki değerleri ile bir kez daha ön plana çıktı.

İnsan vücudunun radyasyonu emme oranı olarak tanımlanan SAR, mobil cihazlar tarafından üretilen elektromanyetik enerjinin, 1 kilogram vücut dokusu tarafından ne kadar emildiğini gösteriyor. SAR değeri yüksek rakamlara ulaştığında, insan sağlığını tehdit eder hale geliyor. Dünya çapındaki çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi ise, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini (SAR) ölçtü. Bu çalışmaya göre; LG Q6’nın 0,28 W ve LG G7 ThinQ’nun 0,24 W’lık SAR değerleri ile kabul edilenden bile düşük oranlara sahip olduğu bir kez daha tescillendi.

LG G7 ThinQ Yapay Zekaya Sahip

LG’nin yapay zeka bağlantısıyla akıllı telefon kullanımına yepyeni bir boyut kazandıran birinci sınıf akıllı telefonu LG G7 ThinQ süper parlak 6.1 inç QHD+ ekranı, Boombox Hoparlör ile sunduğu ses kalitesi ve akıllı kamerası gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. LG G7 ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip LG G7 ThinQ, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veriyor. Telefonun yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7 ThinQ ile bir dokunuşla Google Asistan’a bağlanmak mümkün olurken, kullanıcılar parmaklarını tuşa basılı tutarak Google ile konuşabiliyor.