Logo Yazılım, 5 Ödül İle Bilişim 500’e Damga Vurdu!

Kuruluşunun 35. yılını kutlayan Logo Yazılım, bilişim sektöründeki öncü rolünü Bilişim 500 Ödülleri’nde 5 kategoride aldığı ödülle bir kez daha teyit etti.

Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo Yazılım, BT Haber tarafından bu yıl 20.’si düzenlenen “Bilişim 500 Plus – Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nda 5 kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.

Köklü bir şirket olarak ülkeye sağladığı katma değer ile “Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” kapsamında “Ar-Ge Yatırımı” kategorisinde birincilik ödülünü alan Logo Yazılım, “Kocaeli Şirketleri” kategorisinde de birinci oldu.Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde ise Logo Yazılım “ERP Yazılım”, “e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Yazılımı”, “Kurulum Bakım Destek Hizmeti” birincilik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca, Logo Yazılım Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut bugün 35 yılı geride bırakarak sektörde önemli bir başarıya imza attı ve Bilişim 500 Plus Ödülleri’nde “Türkiye Bilişim Sektöründe 35 Yıl Emek Ödülü”ne layık görüldü.

Kamu, özel sektör ve yatırımcılar nezdinde referans bir araştırma: Bilişim 500 Plus

Türkiye bilişim sektöründe ciroları bakımından en büyük 500 şirketin, genel ve faaliyet gösterdiği alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı içeren Bilişim 500 Plus Araştırması, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında ve yabancı yatırımcılar nezdinde bir referans olarak kabul ediliyor.