Logo Yazılım, Bilişim 500’den ödüllerle döndü

Türkiye’nin lider yazılım markalarından Logo, bilişim sektöründeki öncü rolünü Bilişim 500 Ödülleri’nde aldığı ödüllerle bir kez daha teyit etti.

Türkiye’nin en değerli bilişim markalarından Logo Yazılım, BT Haber tarafından düzenlenen “Bilişim 500 Plus – Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda 3 kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.

Logo Yazılım, Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde; “Yılın bulut hizmetleri kategori birincisi”, “Yılın e – fatura, e – defter, e- arşiv hizmeti kategori birincisi” ve “Yılın ERP yazılımı kategori birincisi” ödüllerinin sahibi oldu.

Ödülü Logo Yazılım adına alan Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan Logo Yazılım’ın 36 yıllık güçlü geçmişi, 1.200’den fazla çalışan ve 800’den fazla iş ortağıyla birlikte bu ödülü aldığını kaydederek, “36 yılı geride bırakan, Türkiye’nin köklü teknoloji firmalarından olan Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım ekosistemine yüksek katma değerli ürünler sunma gayretiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin önemli bilişim yayınlarından BT Haber’den böyle önemli bir ödül almayı çok kıymetli buluyoruz. Böylesi ödüller bizler için yaptığımız işin sağlaması niteliği taşıyor ve hepimiz için bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

Kamu, özel sektör ve yatırımcılar nezdinde referans bir araştırma: Bilişim 500 Plus

Türkiye bilişim sektöründe ciroları bakımından en büyük 500 şirketin, genel ve faaliyet gösterdiği alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı içeren Bilişim 500 Plus Araştırması, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında ve yabancı yatırımcılar nezdinde bir referans olarak kabul ediliyor.