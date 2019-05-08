Logo Yazılım Satış Gelirlerini Yüzde 21 Artırdı Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım şirketlerinden Logo Yazılım, 2019 ilk çeyrekte net satış gelirlerini %21 artışla 81 milyon TL olarak açıkladı. Şirketin FAVÖK’ü %14 artarak 28 milyon TL’ye ulaştı. Logo’nun Romanya’daki iştiraki Total Soft’un gelirlerinde ise %55 artış kaydedildi.

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası Logo Yazılım, 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket uzun yıllardır devam eden başarılı performansını bu dönemde de sürdürdü.

Logo Yazılım, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine oranla %21 artırarak 81 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü ise %14 artış göstererek 28 milyon TL’ye ulaştı, pay başına kazanç ise %12 arttı. Romanya’daki iştiraki Total Soft’un net satış gelirleri %55 artarken, brüt kârlılığı %45’ten %49’a çıktı. Bu dönemde nakit yaratma gücünü arttıran Logo yılın ilk çeyreğini yüksek likidite ile kapattı. 14,7 milyon TL olarak gerçekleşen net kâr ise Total Soft’un avro borçlarıyla ilintili olarak Romanya para biriminin değer kaybı sonucu oluşan kur farkı giderleri ve aynı zamanda Türkiye’deki ertelenen vergi giderindeki artış sebebiyle olumsuz etkilendi.

Türkiye’de e-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektör liderliğini sürdüren eLogo, müşteri sayısını geçen senenin aynı dönemine göre ilk çeyrekte %34 genişletti ve kontör gelirleri %33 oranında arttı.

İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Geleceği birlikte yazma vizyonumuz kapsamında müşterilerimiz ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte sergilediğimiz performans bize gurur veriyor. Bu performans hem Türkiye operasyonlarımızdaki hem de Romanya’da iştirakimiz Total Soft’un yerel ve yurtdışı satışlarındaki büyümeden kaynaklanıyor. Bölgesel güç olma yolunda ilerlerken en önemli desteklerimizden biri de uzun yıllardır Ar-Ge’ye verdiğimiz önem. Bu dönemde de Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürdük ve Romanya’daki iştirakimizin Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte faturalanan gelirlerimizin %35’ini bu alana ayırdık” diye konuştu.

Logo Yazılım / Seçilmiş Finansal Göstergeler (UFRS) 2018 İlk Çeyrek 2019 İlk Çeyrek Değişim Net Satış Gelirleri 67,4 Milyon TL 81,4 Milyon TL %21 FAVÖK* 24,2 Milyon TL 27,6 Milyon TL %14 Net Dönem Kârı 17,8 Milyon TL 14,7 Milyon TL -%18

*FAVÖK: Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr