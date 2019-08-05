Logo Yazılım İlk Yarıda Satış Gelirlerini Yüzde 26 Artırdı

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım şirketlerinden Logo Yazılım, net satış gelirlerini ilk yarıyılda yüzde 26 artırarak 176 milyon TL’ye yükseltti.

Şirket vergi öncesi kârını yüzde 11 artışla 39 milyon TL’ye çıkardı. Sürdürülebilir büyümenin en önemli göstergelerinden tekrarlayan gelirler ise yüzde 34 oranında artarak 104 milyon TL oldu. Tekrarlayan gelirlerin toplam gelirdeki payı yüzde 59’a çıktı.

Logo’nun e-hizmet platformu ve e-devlet çözümlerinde pazar lideri iştiraki eLogo, kurulduğu 2013 yılından bugüne kadar müşteri sayısını yıllık ortalama yüzde 178 oranında artırdı. eLogo 19 binin üzerinde müşterisi için günlük yaklaşık 5 milyon adet işlem gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu Logo Yazılım, uzun yıllardır devam eden başarılı performansını 2019’un ilk yarıyılında da sürdürdü.

Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 176 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi faaliyet karı (FAVÖK) yüzde 21 artış göstererek 61 milyon TL’ye, net dönem kârı ise yüzde 5 artış göstererek 37 milyon TL’ye ulaştı.

Logo’nun e-devlet çözümlerinde pazar lideri olan e-hizmet platformu eLogo’da ilk yarıyılda müşteri sayısı yüzde 33, harcanan kontör adedi yüzde 36 artış gösterdi. eLogo, 19 binin üzerinde müşterisi ile bir günde yaklaşık 5 milyon adet işlem gerçekleştiriyor.

Logo Yazılım’ın 2016 yılında satın aldığı Romanya’daki iştiraki Total Soft ise ilk yarıda Euro bazında yüzde 22 satış geliri büyümesi ve yüzde 115 FAVÖK büyümesi elde etti.

Kurum kültürünün temelinde müşteri odaklı Ar-Ge ve inovasyon olan Logo, kuruluşundan bugüne Ar-Ge yatırımlarına öncelik verdi. Logo’nun Türkiye ve Romanya faaliyetleri kapsamında toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranı bu dönemde %33 oldu.

İlk altı ay finansal sonuçlarını değerlendiren Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “İlk yarıyılda hem Türkiye hem de Romanya faaliyetlerimizde başarılı sonuçlar elde ettik. Türkiye’deki piyasa koşullarının yarattığı belirsizlikleri yönetirken, uzun vadeli değer yaratma stratejimiz kapsamında her zaman verimli bir şirket olmayı ve buna paralel olarak insanımıza ve teknolojiye yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Müşterilerimizle iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratma hedefiyle çalışarak liderliğimizi devam ettiriyoruz. Logo Yazılım olarak 35 yıl önce başlayan yolculuğumuzda bugün küresel ölçekte bilişim teknolojilerine odaklı şirketlerden oluşan bir yüksek teknoloji grubu haline geldik. Bu süreçte emeği bulunan hissedarlarımıza, çözüm ortaklarımıza, Logo çalışanlarına ve kullanıcılarına içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.