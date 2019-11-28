Mevcut Ekonomik Koşullarda En Çok Tercih Edilen Sadakat Programları Açıklandı

Sadakat pazarlamasının öncü şirketlerinden Ketchup Loyalty’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketiciler, mevcut ekonomik daralmanın marka tercihlerini etkilediğini ve sadakat programlarının günlük hayatlarındaki öneminin giderek arttığını ifade etti. Süpermarket, banka ve telekomünikasyon sektöründeki programlar, tüketicilerin en yoğun kullandığı programlar olurken, markaların da mobil sadakat platformlarına ve marka iş birlikleri alanına daha çok yatırım yaptığı gözlemlendi. Araştırmaya göre Türkiye’nin en çok kullanılan sadakat programları Migros Club, Yemek Sepeti ve Hopi oldu.

Sadakat pazarlaması konusunda Türkiye’nin öncü şirketlerinden Ketchup Loyalty Marketing tarafından bu sene beşincisi düzenlenen Sadakat Programları Araştırması’nda Türkiye’de 12 farklı sektördeki markanın yönettiği 181 farklı sadakat programı ve tüketicilerin bu alandaki beklentileri derinlemesine incelendi. Türkiye genelinde A, B, C1 sosyoekonomik sınıflarını temsil eden 1767 kişilik örneklem ile yapılan araştırmaya katılanların yüzde 77’si, mevcut ekonomik koşulların marka tercihlerini etkilediğini ve aynı kitlenin yüzde 76’sı bu sebeple sadakat programlarının gündelik hayatlarındaki öneminin arttığını belirtti. Araştırmaya göre Türkiye’nin en çok kullanılan sadakat programları Migros Club, Yemek Sepeti ve Hopi olurken mobil koalisyon platformları kategorisinde de en çok kullanılan program Hopi olarak öne çıktı.

Vazgeçilemeyen sadakat programları bankacılık, telekomünikasyon ve süpermarket sektöründen

Beklentileri giderek artan kullanıcıların, aşık olduğu ve vazgeçemediği programların büyük çoğunluğunu ise bankacılık, telekomünikasyon ve süpermarket sektöründeki programlar oluşturdu. Tüketicilerin yüzde 63’ü hali hazırda üye oldukları sadakat programlarından memnun olduklarını iletirken, yüzde 78’i bir sadakat programına üye olmalarının o markadan satın alma yapmaya daha çok teşvik ettiğini belirtti. Bununla beraber tüketicilerin yüzde 64’ü sadakat programlarının teknolojik açıdan beklentilerini karşılandığını düşünüyor. Araştırmada incelenen 181 programın 44 tanesinin mobil uygulaması olduğu ve bu alandaki yatırımların da giderek arttığı gözlemleniyor.

Tüketici indirim ve kampanyalardan anında haberdar olmak istiyor

Ketchup Loyalty CEO’su Yalçın Onur konuyla ilgili olarak, “Yaptığımız araştırmanın ışığında, mevcut ekonomik koşulların sadakat programları hakkındaki farkındalığı ve bu programların kullanımını artırdığını gözlemliyoruz. Tüketiciler indirim, fırsat ve ayrıcalıklara kesinlikle akıllı telefonlarından anında ulaşabilmeyi ve her geçen gün sadakat uygulamalarından beklentilerinin arttığını dile getiriyorlar” diyerek görüşlerini kaydetti.

Ketchup Loyalty’nin farklı sektörlerdeki sadakat programlarını inceleyen Sadakat Programları Araştırması online anket yöntemiyle Fikrimühim firması tarafından 15 Temmuz 2019 – 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kitlesi, ABC1 SES grubuna mensup, yüksek öğrenimli ve 20-50 yaş aralığındaki tüketicilerden oluştu.