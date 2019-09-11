Micro Focus Türkiye Zirvesi 8 Ekim’de İstanbul’da

Kurumsal yazılım devi Micro Focus, güvenilir ve esnek çözümlerden oluşan vizyonunu, 8 Ekim Salı günü The Bosphorus Istanbul Swissôtel’de gerçekleştireceği Micro Focus Türkiye Zirvesi’nde paylaşmaya hazırlanıyor.

Geniş bir coğrafyadaki 50 ülkede, 40 binin üzerinde kurumsal müşteri ve 18 bini aşkın çalışana sahip kurumsal yazılım devi Micro Focus, 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle gerçekleştirdiği birleşmenin ardından Türkiye’deki ilk büyük etkinliğini ekim ayında gerçekleştirecek.

Kurumlar için, Uygulama Teslimi, Bilgi Yönetimi, BT Operasyon Yönetimi, Güvenlik, Büyük Veri ve Uygulama Modernizasyonu gibi dijital dönüşüm yarışında öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunan Micro Focus, güvenilir ve esnek çözümlerden oluşan vizyonunu, 8 Ekim Salı günü The Bosphorus Istanbul Swissôtel’de gerçekleştireceği Micro Focus Türkiye Zirvesi’nde tanıtacak.

Üretimden Perakendeye, Finanstan Telekom’a kadar farklı sektörlerden temsilciler ve Micro Focus’un geniş bir portföy oluşturan iş ortaklarının buluşacağı zirveye, Micro Focus EMEA Başkanı Jorge Dinares de katılacak.

Micro Focus Türkiye’nin genel vizyon içerisindeki yeri ve hedeflerinin anlatılacağı, sunulan çözümlerin entegrasyonu ile ortadan kaldırılabilecek kayıplar, problemler ve kazanılabilecek faydalar hakkında bilgiler verilecek etkinlikte, Micro Focus ürünlerinin, BT dünyasında ne tür kolaylıklar sağladığını gösteren başarı hikayeleri uzmanlar tarafından demo gösterimleri eşliğinde aktarılacak.

Türkiye’ye büyük önem veriyor

İş dünyasının dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföyle desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek konumunu güçlendiren Micro Focus, bugün yıllık cirosu 4 milyar dolara ulaşan küresel bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’den de global başarı hikayeleri çıkarmak hedefiyle kararlılıkla çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda Dünya Başkanı Stephen Murdoch’un Türkiye’yi bizzat ziyaret ederek, müşteri odaklı yaklaşımı ile şirket stratejisini ülkemizdeki iş ortaklarıyla ilk ağızdan paylaşması da şirketin Türkiye pazarına verdiği büyük değeri gösteriyor.

Micro Focus ‘Bilişim 500’ listesine kategori liderliğiyle girdi

Müşteri odaklı yenilik stratejisiyle dünyanın en büyük ilk 10 yazılım şirketinden biri olarak faaliyet gösteren Micro Focus, bu yıl 20. kez Türkiye’nin bilişim alanında en büyük şirketlerini belirleyen Bilişim 500 listesinde 93. sırada yer aldı. Micro Focus ayrıca ‘3 Yaşından Küçük Genç Şirketler’ kategorisinde lider olarak konumlandı.