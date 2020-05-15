Microsoft eğitim kurumlarına ücretsiz Teams kursları veriyor

Microsoft’un eğitim ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı işbirlikçi öğrenim platformu Teams, etkin ve güvenli çevrimiçi ders olanağı sunuyor. Masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda, iOS ve Android cihazlarda her yerden kullanılabilen Teams dersleri, Yetkin Microsoft İş Ortakları Eğitim Kurumlarına Ücretsiz Teams ile Uzaktan Eğitime Geçiş Destek İnsiyatifi ile tüm eğitim kurumlarına ücretsiz olarak veriliyor. Yarım günlük eğitim programlarında kurulum, kullanıcı eğitimi ipuçları, destek hizmetleri konularında bilgiler sunulacak ve en iyi uygulamalara değinilecek.

Modern eğitim, geleceğin işlerine ve yeni fırsatlara yelken açmak, eleştirel düşünme ve problem çözme yetenekleri kazanarak daha iyi bir yaşam kurmak için en temel gereksinim olmaya devam ediyor. Şu an tün dünyanın ve Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden uzaktan eğitim platformları arasında Teams, güvenlik ve özel öğrenim araçlarıyla öne çıkıyor. Uzaktan eğitimin gündeme alınmasıyla birlikte Türkiye’deki lise ve üniversitelerde yaklaşık 409 bin öğrenci ve okul Teams üzerinden derslere başladı. Her eğitim seviyesine göre sınıflar oluşturmak, profesyonel eğitim topluluklarıyla mesleki gelişimlerini sürdürmek, ders planlamak, ödev takibi yapmak, öğrencilerle içerik ve kaynak paylaşmak, ders kaydı almak, düzenli öğretmen toplantıları oluşturmak ve web seminerleri düzenlemek gibi eğitim çözümleri sunan Teams’te şimdi tüm akademisyenler ücretsiz yarım günlük eğitimler alabiliyor.

“Her Yerden, Her Zaman Öğrenim”

Microsoft’un “Her Yerden, Her Zaman Öğrenim” söylemiyle geliştirdiği girişimde dersler, şirketin eğitim sektöründe hizmet veren iş ortakları tarafından gerçekleştiriliyor. Kurulum ve altyapı, kullanıcı eğitimi, destek hizmetleri ve en iyi uygulamalar konularında internet üzerinden verilecek eğitimler, Microsoft Teams’i eğitim alanında kullanan yetkin Microsoft İş Ortakları ile canlı olarak sağlanacak.

Daha önce Teams kullanmamış, uzaktan eğitime kesintisiz geçiş yapmak isteyen ya da daha etkin faydalar sağlamayı hedefleyen eğitimcilere yönelik geliştirilen girişim çerçevesinde, Türkiye’den Yetkin Microsoft İş Ortakları ile gönüllü iş birlikleri yapıldı. Türkiye’deki tüm eğitim kurumlarına açık olan ücretsiz Teams eğitim programına çevrimiçi kayıt yaptırabiliyor; eğitim almak istediği konuyu ve eğitimciyi seçebiliyor.