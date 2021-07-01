Müşteri deneyimi yarışmasında Samsung Türkiye’ye iki birincilik ödülü!

Samsung Türkiye, müşteri deneyimi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Awards International tarafından organize edilen 2021 Türkiye Müşteri Deneyimi Yarışması’nda “En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi” ve “En İyi Müşteri Deneyim Dönüşümü” kategorilerinde iki ayrı Gold ödüle layık görüldü.

Samsung Türkiye, müşteri deneyimi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Awards International tarafından organize edilen 2021 Türkiye Müşteri Deneyimi yarışmasında iki birincilik ödülünü kucakladı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve 42 finalistin 18 farklı kategoride yarıştığı ödül organizasyonunda, dünyanın birçok farklı ülkesindeki profesyonellerden oluşan 64 kişilik uzman jüri ekibi Samsung Türkiye’yi, “En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi” ve “En iyi Müşteri Deneyim Dönüşümü” kategorilerinde “Gold” ödüle layık gördü.

Aldıkları ödüller ile ilgili değerlendirmede bulunan Samsung Türkiye Satış Sonrası Servis Direktörü Erbil Topgül, “Samsung olarak mobil teknolojilerin hayatın her alanında son derece yoğun kullanıldığı ve önem arz ettiği bu dönemde önceliğimiz müşterilerimize kesintisiz bir mobil iletişim deneyimi sağlamak ve gelişen dijital müşteri destek kanallarımızla müşterilerimizin servis hizmetlerinden yararlanırken yaşadıkları deneyimi dönüştürmek. Bu kapsamda müşterilerimize birçok fiziksel ve dijital kanalda hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz servis merkezlerimizi randevu almaksızın ziyaret edebiliyor; tüm yazılımsal ihtiyaçlarına anında, onarım gerektiren donanımsal arızalarına ise 1 saat içinde tamir hizmeti alarak iletişimlerine kaldıkları yerden kesintisiz devam edebiliyor. 1 saat beklemek istemeyen müşterilerimizi yedek cihaz temin ederek, cihazının değişimi yapılması gereken müşterilerimizi ise anında yeni cihazını temin ederek uğurluyoruz. Kesintisiz iletişim stratejimize paralel olarak çağrı merkezi, canlı destek, Samsung Members uygulaması, Samsung Forum, uzaktan bağlantı ve web sitemizin destek bölümüyle de müşterilerimizin her zaman yanındayız. Proje başlangıcında, sunduğumuz tüm bu kanallarda entegre bir müşteri deneyimi ve kesintisiz iletişim deneyimi yaşatmak için tüm süreçlerimizi gözden geçirdik ve optimize ettik. Bu prestijli ödül programında aldığımız iki değerli ödül ile çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bu çalışmaları hayata geçiren tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Onların destekleri ile müşterilerimiz için en iyisini sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.