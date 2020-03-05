MyTherapy uygulaması sağlık ile teknolojiyi birleştiriyor!

Kronik hastalıkların her geçen gün arttığı dünyamızda, artık sağlığımıza dikkat etmek çok daha önemli. Doğru bir tedavi süreciyle hastalıkların önüne geçmek büyük ölçüde mümkün, fakat tabii ki tedavinizin başarısı bu konudaki motivasyonunuza ve sürekliliğinize bağlı. Peki Türkiye’de tedavilerimizi ne kadar doğru uyguluyoruz? Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada alınan ilaçların yaklaşık %50’si yanlış veya eksik kullanılıyor, bu oran ülkemiz için de geçerli.

MyTherapy uygulaması tam da bu amaçla ortaya çıkmış, hastaların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulama. Basit ve güçlü bir ilaç hatırlatma & sağlık takibi uygulaması olan MyTherapy, tedavinizi kolay yönetmeniz için mükemmel bir asistan. İlaçlarınızı bir kez uygulamaya tanıttığınızda, artık unutma konusunda endişelenmenize gerek yok. Uygulamanın öne çıkan özellikleri;

İlaç hatırlatma ve stok takibi: İlaç planınız ne kadar karmaşık olursa olsun farklı zamanlarda hatırlatma seçenekleri sunar ve ilaç stoğunuz azaldığında sizi haberdar eder.

İlaç planınız ne kadar karmaşık olursa olsun farklı zamanlarda hatırlatma seçenekleri sunar ve ilaç stoğunuz azaldığında sizi haberdar eder. Semptom ve aktivite kaydı: Hastalık belirtilerinizi, tansiyon şeker vb. ölçümlerinizi, kilonuzu veya o günkü ruh halinizi bile kaydedebilirsiniz. Böylece tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü durum kayıt altında tutulur.

Hastalık belirtilerinizi, tansiyon şeker vb. ölçümlerinizi, kilonuzu veya o günkü ruh halinizi bile kaydedebilirsiniz. Böylece tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü durum kayıt altında tutulur. Sağlık raporu: Kayıtlarınızı PDF halinde bir rapora çevirip doktorunuzla paylaşabilir ve daha iyi bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Kayıtlarınızı PDF halinde bir rapora çevirip doktorunuzla paylaşabilir ve daha iyi bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ekip özelliği: Sevdiklerinizi tedavi ekibinize dahil edebilirsiniz, bu sayede ilaç alımlarınızı takip edebilir ve sizi motive edebilirler.

Sevdiklerinizi tedavi ekibinize dahil edebilirsiniz, bu sayede ilaç alımlarınızı takip edebilir ve sizi motive edebilirler. Siri kestirme desteği: Tansiyon ölçümü kaydetmek Siri’ye için “tansiyonumu kaydet” demeniz yeterli!

Tansiyon ölçümü kaydetmek Siri’ye için “tansiyonumu kaydet” demeniz yeterli! Kritik uyarılar: Bu özellik aktifken cihazınızı sessiz moddan çıkarmayı unutsanız dahi sesli bir hatırlatıcı alabilirsiniz.

Tamamen ücretsiz ve ödüllü MyTherapy uygulaması, doktor ve araştırmacıların uzmanlığını hastaların talepleriyle birleştiren güçlü bir hizmet. Almanya Berlin Charite Üniversite Hastanesi ve Münih ‘Klinikum rechts der Isar’ Üniversite Hastanesi’nden araştırmacıların desteğiyle geliştirildi ve hala geliştirilmeye devam ediyor. Bu sayede 2014 yılında SilverStar Modern Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

MyTherapy aynı zamanda bir blog’a sahip ve sağlık alanında ilginizi çekebilecek içerikler paylaşıyor.