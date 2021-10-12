Naylon Fermuar Nasıl Üretilir?

Fermuar tipleri hem kullanış alanına hem de dişli sayısına göre değişir. Ürününüz için en uygun olan fermuar modelini seçmelisiniz. Naylon fermuar; üzerinde bulunan dişleri plastik ya da polyester ham maddesinden üretilen fermuar modelidir. Kendi içerisinde plastik naylon fermuar ve polyster naylon fermuar olmak üzere gruplara ayrılır. Naylon fermuarın diğer adı spiral fermuardır. Naylon fermuarlar günümüzde çok kullanılmaktadır.

Naylon Fermuar Nerelerde Kullanılır?

Naylon fermuar genellikle bebek ürünlerinde kullanılır. Bebeklerin hassas ciltlerini veya bedenlerine zarar vermemesi açısından naylon fermuar çeşitleri tercih edilmektedir. Günümüzde gizli naylon fermuar, açık naylon fermuar, su geçirmez naylon fermuar gibi çeşitleri vardır. Genellikle bebek, çocuk ve kadın giyiminde kullanılan naylon fermuarlar sizin için en iyi seçeneklerden biri olabilir.

Fermuar çeşitlerinden hangisi olursa olsun öncelikle ürünümüze uygun olmasına dikkat ediniz. Daha sonra da tabii kalite gelir. Kullandığınız fermuar kaliteli olmazsa özellikle üreticiler için sorun yaratır. Sağlam ürün üretilmemesi müşteri kaybına neden olur ve zarara geçmeniz an meselesi demektir. https://www.ecefermuar.com.tr/naylon-fermuarlar sitesini inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.