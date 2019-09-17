Endüstriyel IoT’yi Üretim Alanına Taşıyacak

Yapay zekâ özellikli endüstriyel analitik çözümleri üretim 4.0 için makine, üretim ve kalite sonuçlarını optimize ediyor.

Hitachi Ltd’nin bir iştiraki olan Hitachi Vantara bugün veri odaklı içgüdülerden dönüşüm yaratacak sonuçlar elde ederek imalat endüstrisini güçlendirecek olan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümleri paketi Lumada Manufacturing Insights’ın lansmanını gerçekleştirdi. Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) tekniklerini kullanan Lumada Manufacturing Insights Üretim 4.0 için gerekli olan dijital inovasyon altyapısını güçlendiren makine, üretim ve kalite sonuçlarını optimize edecek şekilde tasarlandı.

Hitachi Vantara’nın Ürün ve Strateji Sorumlusu Brad Surak “Veri ve analitik, üretim operasyonlarını modernize etme ve dönüştürme gücüne sahip. Ancak bugün çok fazla üretici için, eski altyapı ve bağlantısı kesilmiş yazılımlarla yürütülen süreçler inovasyonu yavaşlatıyor ve rekabet avantajını etkiliyor,” diyor. “Lumada Manufacturing Insights ile müşteriler çalışma süreleri, verimlilik ve kalite ile ilgili anında elde edecekleri kazanımları işletmek ve geleceğe yönelik dönüşümlerini başlatmak üzere halihazırda sahip oldukları sistem ve yazılımlarla uyumlu çalışan dijital inovasyon süreçleri için gerekli temeli oluşturabilecekler.”

Üretimde dönüşümleri hızlandırmak

Lumada Manufacturing Insights, iyileştirme çalışmaları için düzenli olarak öngörülebilir analitiğe dayalı veri bilimi uyguluyor. Lumada mevcut uygulamalarla entegre çalışır ve maliyetli üretim ekipmanlarının veya uygulamalarının sökülüp değiştirilmesine gerek kalmadan eyleme geçirilebilir iç görüler sunar. Lumada Manufacturing Insights, çeşitli dağıtım seçeneklerini destekler ve şirket içi veya bulutta çalışabilir.

Hitachi Vantara, Çözüm ve Hizmetler Baş Sorumlusu Bobby Soni “Hitachi Vantara ile müşterilerimiz, operasyonel teknoloji uzmanlığımızdan ve dijital yolculuklarını hızlandırmak için yaratıcı yaklaşımlarımızdan yararlanıyorlar. Kanıtlanmış yöntemlerimiz ve gelişmiş araçlarımızla, verimliliği geliştiren, teslimat hızını artıran ve nihayetinde daha iyi iş sonuçları sağlayan müşterilerimiz için uygun çözümler tasarlayabiliyoruz ” diyor.

Makine, üretim ve kalite analitiği sunan Lumada Manufacturing Insights, müşterilerine şu tavsiyelerde bulunuyor:

Akıllı üretim olgunluk modeli üzerine kendi yaklaşımınızı inşa edin ve aralıksız süreç iyileştirme için dijital inovasyon altyapısını güçlendirin;

Rekabet avantajı elde etmek amacıyla veri silolarını, mahsur kalan varlıkları ve video, LiDAR ve diğer gelişmiş sensörlerden gelen verileri entegre edin;

İstenilen ölçekte kök-neden analizi için 4M (Makine, İnsan, Malzeme ve Yöntemler) korelasyonlarını kullanın;

Gelişmiş AI ve ML tekniklerine dayanarak Genel Ekipman Etkinliğini (OEE) ve geliştirme önerilerini değerlendirin;

Zamanlama verimliliğinizi değerlendirin ve değişen iş yükleri, üretim oranları ve iş emri biriken dönemler için optimize edin;

Ürün kalitesini tahmini öngörülerle izleyin ve yönlendirin;

Talep tahmin hassasiyetine, üretim planlarına ve üretime uyumu arttırın.

Erken kullananlar ilk faydaları gördüler

Ericsson Inc Stratejik Endüstriyel Ortaklıklar ve Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Angelica Moden, Ericsson ve Hitachi Vantara gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde Lumada Manufacturing Insights’ı test ederek yeni ürün lansmanlarında beklenen artışa yanıt verebilmek için dijital bir inovasyon temelini oluşturduğunu ifade etti. Moden ayrıca, “Hitachi Vantara ile kurduğumuz ortaklığımız aracılığıyla ortak müşterilerimize sunacağımız çözümün aynısını kullanarak güç kazanıyoruz ve 5G teknolojilerimize dayanarak Endüstriyel IoT kullanım şemalarımızı genişleteceğiz” dedi.

“Vizyoner bir üretici olarak odak noktamız dönüşümsel değişimi hızlandırmak, veri silolarını ortadan kaldırmak ve dijital inovasyon için Üretim 4.0’a doğru olan yolculuğumuzu hızlandıracak bir temel oluşturmaktı” diyen Logan Aliminium İşte Dönüşüm Lideri Vijay Kamineni sözlerine şöyle devam etti; “Kullanım şemalarımızı işletme dönüşümü öncelikleriyle uyumlu hale getirmek ve Lumada Manufacturing Insights ile başarıya ulaşmak için bir yol haritasına sahip olmak amacıyla IIoT atölye çalışmasını kullandık. Hitachi Vantara ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, dönüşümümüzün her aşamasında iş hedeflerini tanımlamamızı, verimlilik, kalite, güvenlik ve sürdürülebilir üretimdeki kazanımları hızlandıracak net sonuçlar ortaya koymamızı sağlıyor. Hitachi Vantara uzun vadede bize yardımcı olacak benzersiz bir IT/OT avantajını da beraberinde getiriyor.

Precision Drilling Corporation’da CTO olan Shuja Goraya ise konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu; “Hitachi Vantara ile teçhizat başına saniyede 20.000’den fazla veri akışını işleyebilmek için endüstriyel analizler ve güçlü Lumada platformu ile zaman kazanıyoruz ve bu sayede doğru kişilere doğru zamanda harekete geçirilebilir bilgiler sağlıyor, optimal kararlar alınmasına yardımcı oluyoruz. Bu da operasyonel mükemmelliğimizi ve sonuç olarak rekabet avantajımızı ortaya koyuyor. İş sonuçlarının sunumu için video ve LiDAR’dan gelen bilgileri kullanarak Lumada Manufacturing Insights ile bütünleştiriyoruz.” Shuja sözlerine şunları da ekledi; “Gelişme fırsatlarını etkin bir şekilde belirleyerek, müşterilerimiz için teslimat sürelerini kısaltarak süreç optimizasyonunu mümkün kılıyoruz. Her şey daha iyi kararlar almak ve daha sonra bu öğrendiklerimizi tutarlı bir şekilde yürütebilmek için verilerin verimli kullanımı ile mümkün olabiliyor. Hitachi Vantara ile kurduğumuz stratejik ortaklığımızdan heyecan duyuyoruz.”