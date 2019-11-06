Netkent’te 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başladı!

Kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı start aldı. İlk online interaktif Türk üniversitesi olarak tanımlanan Netkent’te geniş burs olanaklarıyla hem lisans, hem de lisansüstü programlarında üst düzey eğitim imkanı sunuluyor.

Eğitimin her aşamasında yaratıcılığı öne çıkaran, sorun çözme yetilerini güçlendiren, öğrenmeyi ve öğreten bir yöntemi uygulamak hedefiyle yola çıkan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent), yeni akademik yıla hazır. Çağı yakalayan, küresel bir akademik altyapıya sahip Netkent, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hızlı başladı.

21 Ekim itibariyle eğitimin başladığı Netkent’te, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin yanı sıra yüksek lisans programları da yer alıyor. E-MBA lisansüstü programları, önde gelen akademisyenlerin rehberliğinde beklentileri tam anlamıyla karşılayan ders içerikleriyle veriliyor.

Zamandan ve mekandan bağımsız üniversite: Netkent

Netkent yola çıktığı ilk günden bu yana, eğitim sektörünü dijital dünyaya entegre edip insana ve insanlığa değer katmayı amaçlıyor. Bu temelle çıkılan uzun yolda ilk günlerden itibaren birçok ilk başarıldı. Türkiye’de ilk kez ‘Yatırımcı Entegratör Çözüm Ortağı’ sıfatıyla e-MBA ve e-MYO programlarında üniversitelerle çalışıldı. Yerli teknoloji ve sistem Türkiye’ye kazandırılarak yeni bir sektör yaratıldı.

Netkent ile sadece çağı yakalayan, hatta onu dönüştürenlerin yolunu aydınlatacak bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda araştırmaya ve bilim üretilmesine katkı sağlayarak kuruluş ilkelerini yaşatacak bir üniversite de hedeflendi. İnternet kullanımının sürekli arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, mekan kavramının soyutlaştığı ve zamanın daha da önemli hale geldiği dijital dönüşüm çağında Netkent öncü bir üniversite niteliği taşıyor.

Alanında uzmanlaşmış isimlerle zenginleşen akademik kadrosu, teknolojik adaptasyonu ve odak noktasına insan unsurunu almasıyla Netkent, bilimin meşalesini taşıyanlara sonsuza kadar rehber olmayı hedefliyor.